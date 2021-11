Amazon Prime Video, le uscite di dicembre 2021: The Ferragnez – La serie

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per dicembre 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di dicembre 2021.

Serie tv Amazon Prime Video

Harlem – 3 dicembre

Tye la creatrice di una dating-app per persone queer che, nonostante l’idea, preferisce tenersi ben a distanza da partner e relazioni romantiche. Quinn, una stilista benestante che cerca di portare avanti la sua attività tra i vari problemi. Angie, attrice e cantante, che vive la sua vita senza filtri e senza limiti

The Ferragnez – La serie – 9 dicembre

La serie racconterà della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

The Expanse – S6 – 10 dicembre

Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

Film Amazon Prime Video

La saga di Harry Potter – dal 1° dicembre

Encounter – 10 dicembre

Nel film un decorato Marine parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l’infanzia alle spalle

