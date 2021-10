Amazon Prime Video, le uscite di novembre 2021: La Ruota del Tempo

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per novembre 2021.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di novembre 2021.

Film Amazon Prime Video:

The Electrical Life of Louis Wain – 5 novembre

Quando Louis aveva 23 anni, dai Wain arrivò Emily Marie Richardson, governante impersonata nel film da Claire Foy, di cui il giovane finì per innamorarsi, ricambiato. Sfortunatamente, nessuno fu felice del loro sentimento a causa delle origini umili di Emily, ritenuta non adatta per un gentiluomo come Louis.

Ben: Respira – 12 novembre

Ben: Respira è un documentario su uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Le sue sfide, i suoi successi e i suoi sogni.

Mayor Pete – 12 novembre

Diretto da Jesse Moss e co-scritto da Moss, Amanda McBaine e Jeff Gilbert, il docufilm racconta la travolgente ascesa politica di Buttigieg, da sindaco di una piccola città dell’Indiana a storico candidato presidenziale, fino a diventare il primo membro gay di un Governo USA.

Serie tv Amazon Prime Video:

Always Jane – 12 novembre

Always Jane porta sul piccolo schermo la storia di Jane Noury mentre si prepara alla laurea e all’età adulta, mostrando l’amore incondizionato dei suoi familiari di fronte agli ostacoli, e il potere che ha l’accettazione, l’amore e il sostegno.

La Ruota del Tempo – 19 novembre

Ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers.

Hanna – S3 – 24 novembre

Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Ora Hanna (Creed-Miles) sta segretamente cercando di distruggere Utrax dall’interno e di liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex gente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos).

