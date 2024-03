All’Hotel Caruso di Ravello il tradizionale brunch di Pasquetta

Nella meravigliosa Città della Musica, quella del “Ravello Festival” un appuntamento da non perdere all’esclusivo e raffinato Hotel Caruso di Ravello per il tradizionale brunch di Pasquetta

Se non avete ancora deciso la meta per trascorrere la tradizionale Pasquetta, gita all’aperto e non solo, fuori porta dedicata al pic-nic e allo stare insieme, allora vi potete tranquillamente prenotare all’Hotel Caruso di Ravello, dove la Pasquetta si trasforma in scampagnata elegante ed accogliente, immersa nella pace di un luogo ameno come questa deliziosa cittadina della Costiera Amalfitana, meta di turisti provenienti da tutto il mondo.

L’aria che si respira a Ravello è speciale, le passeggiate a Ravello sono speciali e questo prestigioso hotel è speciale, pertanto è un appuntamento da non perdere, perché “speciale”. Dunque anche quest’anno ci sarà il tradizionale brunch di Pasquetta a Ravello, che si terrà lunedì 1° aprile a partire dalle ore 12:30 nel suggestivo Champagne Garden della struttura.

Si comincerà con un trittico di canapè a passaggio che celebrano i tradizionali piatti del menù di Pasquetta, dunque fave e pecorino, montanarine fritte e timballino di pasta, accompagnati da prosecco. Si passerà poi ai classici napoletani come il casatiello per completare il tutto con una degustazione di salumi artigianali e formaggi locali che uniranno in un’unica tappa di sapori il Cilento e la Costiera Amalfitana. Sarà inoltre possibile accomodarsi a tavola e degustare un primo ed un secondo family style, e poi concludere con un ricco buffet di dolci.

Ad invitare all’appuntamento è Armando Aristarco, entusiasta ed energico Executive Chef della struttura:

“Il nostro brunch è una scampagnata elegante, in cui grande cura è data all’artigianalità e genuinità dei prodotti. E’ un inno alla nostra Regione ma anche alla sapienza e alla cura delle lavorazioni artigianali che costituiscono il nostro patrimonio gastronomico e culturale”.

Musica in sottofondo e panorama faranno il resto. Il brunch di Pasquetta è ovviamente riservato agli ospiti della struttura ma anche a quanti vorranno cogliere l’occasione per festeggiare con gli amici o con la propria famiglia in modo diverso ed originale. E a chi immagina, teme o presagisce un contesto troppo lussuoso, o tale da sentirsi a disagio, Iolanda Mansi, Hotel Manager della struttura, risponde: “Come dico spesso, il vero lusso è sentirsi come a casa, fare ciò che si ama e farlo con lo spirito giusto. Sarà come essere in famiglia ma con un’attenzione in più ai dettagli perché questo fa parte del nostro lavoro e soprattutto perché è la nostra passione”

Possibilità di parcheggio all’interno della struttura

Per info e prenotazioni: conciege.car@belmond.com – 089 8588805