Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: chiusi parchi e cimiteri a Napoli

Un nuovo avviso di allerta meteo in Campania è stato diramato per l’intera giornata di oggi lunedì 25 gennaio.

- Advertisement -

Una nuova allerta meteo per vento forte e mare agitato con mareggiate dalle 6 alle 18 di oggi è stata emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. Entra in vigore, quindi, la nuova allerta meteo per ‘venti forti, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte’.

“Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti – è scritto – in ordine ai venti forti o molto forti e al moto ondoso che potrebbe determinare mareggiate, anche in linea con i Piani comunali di protezione civile, fino alle 18 di lunedì 25 gennaio. Si segnala la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”.