All Together Now, la bella storia di Eki: da cantante di strada a vincitore del talent

All Together Now: il 33enne di Giacarta (che fino a poco tempo fa cantava davanti al Duomo di Milano) è il vincitore del talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Davvero una bella storia quella di Cahayadi Kam (in arte Eki), 33enne di Giacarta che sabato sera ha vinto la terza edizione di All Together Now, il talent musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker (coadiuvata dai giudici J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga).

Il cantante indonesiano ha infatti vinto il talent dopo essersi esibito per molto tempo davanti al Duomo di Milano, città in cui è approdato dalla sua Giacarta: “Per il premio mi daranno 50mila euro, li userò per fare studiare le mie nipotine in Indonesia -racconta Eki al “Corriere della Sera” – Mio fratello, il loro papà, è morto, e so cosa significa rimanere senza genitori che ti mantengono. Aspettavo l’occasione per dare a loro tutto ciò che posso”.

Una storia di riscatto, quella di Eki, rimasto orfano di mamma mentre il padre, a sua volta malato, si è rifatto una famiglia ed è andato a vivere altrove. Ultimo di sei figli, quest’artista ha potuto studiare grazie alle quattro sorelle maggiori che da giovanissime lavoravano per mantenerlo.

Eki canta fin da bambino, ma non c’erano soldi per iscriverlo a corsi professionali. La sua svolta arriva con la partecipazione a un karaoke, facendo subito parlare di sé. Nel 2012 conosce Anna, con cui gestisce per un po’ di tempo un ristorante in Indonesia, per poi andare a Milano nel 2019 (anno in cui si sposano).

Se lei trova lavoro come impiegata, Eki impara pian piano l’italiano grazie a un’associazione di volontari, mentre cerca lavoro e continua a cantare davanti al Duomo di Milano, con tanto di microfono e cassa. Il resto è storia recente, con le prime esibizioni nei locali milanesi (subito virali sui social), i provini, la partecipazione e il successo al talent di Canale 5.