Alberto Angela: “Stanotte a Napoli” anche nella Galleria Umberto I

Tra i tanti magnifici luoghi, Alberto Angela girerà il nuovo speciale “Stanotte a Napoli” anche nella Galleria Umberto I e Palazzo Serra di Cassano (sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici).

Non solo San Gregorio Armeno. Alberto Angela girerà il programma “Stanotte a Napoli”, che sarà trasmesso su Rai 1 in prima serata sabato 25 dicembre, anche nella Galleria Umberto I.

Come riporta “Fanpage”, proprio oggi, mercoledì 20 ottobre, la troupe sarà nella Galleria Umberto I e in via Verdi, dove si trova la sede del Consiglio Comunale di Napoli. Il viaggio proseguirà anche a Palazzo Serra di Cassano, oggi sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sito in via Monte di Dio, a pochi passi da Pizzofalcone e da piazza del Plebiscito.

Ma non è finita. Sono infatti previste riprese anche in piazza Trieste e Trento, in prossimità del Teatro San Carlo, presso le Catacombe di San Gennaro e a Palazzo Reale.

Dunque, ancora una volta il popolarissimo divulgatore scientifico (dal 2018 anche cittadino onorario di Napoli) racconterà nel suo magnifico stile tutta la bellezza della città partenopea, con particolare riferimento ad alcuni luoghi magici.

Ad impreziosire la puntata ci sarà anche la presenza del grande Giancarlo Giannini, che interpreterà il Re Carlo di Borbone.