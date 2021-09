Al via “Napoli Arte & Rivoluzione” in memoria di Arnaldo Delehaye

Al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, presso la Sala Loft, è stata ospitata la VII edizione del premio artistico “Napoli Arte & Rivoluzione” in memoria di Arnaldo Delehaye, che sarà possibile visitare fino al 2 ottobre.

Ancora una volta il prestigioso Palazzo di via dei Mille ospita un’interessante mostra volta a diffondere e promuovere l’arte come antidoto contro ogni forma di oppressione e discriminazione. Giunto alla VII edizione, il fortunato premio artistico “Napoli, Arte & Rivoluzione” è un percorso di recupero della nostra memoria storica attraverso il viatico dell’arte, infatti dal 18 settembre al 2 ottobre nella sala Loft del Palazzo delle Arti di Napoli, pittori, scultori e fotografi saranno chiamati a confrontarsi, attraverso le loro

opere, con i principali episodi della nostra storia, in cui il popolo partenopeo ha trovato una spinta significativa e comune per combattere l’oppressore di turno. Inaugurerà la mostra, domenica 19 settembre alle ore 18, l’artista Pietra Montecorvino con Je suis amour: si tratta di un percorso espositivo – fuori concorso – dei suoi lavori pittorici, dall’omonimo titolo del suo ultimo e recentissimo singolo musicale.

Il premio di questa edizione 2021 sarà in memoria del regista Arnaldo Delehaye e in suo onore verrà proiettato il film Bruciate Napoli per tutta la durata del premio. Napoli Arte & Rivoluzione nasce da un’idea della curatrice Daniela Wollmann con il gruppo rivoluzionART/creativiATTIVI, in collaborazione sin dalla prima edizione con la V Municipalità e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. Alla premiazione del 1° ottobre, insieme con la curatrice Daniela Wollmann e lo storico Giuseppe Aragno, sono invitati a presiedere e consegnare i premi: l’assessore Annamaria Palmieri, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il presidente dell’ANPI Antonio Amoretti.

Una prestigiosa giuria, composta da cinque membri tra storici, critici d’arte, pittori e giornalisti, designerà i vincitori, formulando giudizi critici sulle opere premiate. Inoltre, nei primi nove giorni espositivi il pubblico avrà la possibilità di scegliere l’opera che considera più rappresentativa, compilando un’apposita scheda. L’opera più votata riceverà il “Premio Speciale del Pubblico”.

Pan Palazzo delle Arti di Napoli

Via dei Mille 60- Napoli

Orari: tutti i giorni, dalle 9.30 alle19.30