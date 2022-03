Al via la VIII Stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento con Luigi Piovano

Tutto pronto per la nuova Stagione dell’Ofb giunta alla sua VIII edizione con Luigi Piovano violoncello solista e direttore del concerto inaugurale all’Auditorium Spina Verde di Benevento.

Riprendono finalmente con grande emozione i concerti della nuova Stagione dell’OFB dove sarà il Maestro Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, ad aprire, come solista e direttore, l’ottava Stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 marzo 2022, alle ore 19.00, all’auditorium Spina Verde di Benevento, sito in via Salerno snc al rione Libertà, dove si terrà il concerto inaugurale, nel corso del quale sarà proposto un singolare e coinvolgente programma: il Concerto per violoncello ed orchestra n. 1 in la minore, op. 33 di Camille Saint-Saëns (1835-1921), una delle opere più rappresentative dello stile originale dell’artista francese e pietra miliare del repertorio violoncellistico tout court e la Sinfonia n. 31 in re maggiore, K 297 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) detta Paris dalla città nella quale fu scritta ed alla cui prassi musicale era indiscutibilmente legata.

Quest’ultima costituisce un unicum nel catalogo mozartiano e, nonostante il distacco del compositore dal gusto francese, contiene una varietà di effetti di cui Mozart saprà fare tesoro nelle composizioni successive. Va ricordato e sottolineato che l’ottava Stagione dell’OFB, che sarà annunciata in conferenza stampa il giorno giovedì 10 marzo alle ore 11.00 presso l’auditorium della Spina Verde, porta la prestigiosa firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico della rassegna, ed è inoltre realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento ed in partnership con l’Università degli Studi del Sannio.

Come partecipare

I biglietti sono acquistabili al sito www.ofbn.it o presso il Café Le Trou (corso Garibaldi – Benevento) al costo di 20€ (biglietto intero), 15€ (ridotto studenti), 10€ (ridotto bambini 6-13 anni) e per l’accesso all’evento è richiesto il Green pass.

Foto dal profilo facebook di Luigi Piovano