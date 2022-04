Al Teatro San Carlo torna la Tosca di Puccini con la regia Di Edoardo De Angelis

Dal 20 aprile al 3 maggio torna al Teatro San Carlo la Tosca di Puccini con la regia Di Edoardo De Angelis e la direzione di Juraj Valčuha. Nel cast: Oksana Dyka, Jonas Kaufmann, Antonello Palombi e Gabriele Viviani.

La Stagione Lirica 21/22 del Teatro San Carlo prosegue con Tosca di Giacomo Puccini in scena da mercoledì 20 aprile alle ore 20. Cinque in tutto le recite, in programma fino a martedì 3 maggio, che vedranno Juraj Valčuha dirigere l’Orchestra e il Coro del Massimo napoletano. Maestro del Coro è José Luis Basso mentre Stefania Rinaldi sarà alla guida del Coro di Voci Bianche. La regia è di Eduardo De Angelis, apprezzato regista cinematografico che proprio con questo allestimento sancarliano del 2020 ha affrontato per la prima volta il palcoscenico lirico. Regista per la ripresa è Paolo Vettori.

Firma le scene Mimmo Paladino, i costumi sono di Massimo Cantini Parrini

e le luci di Cesare Accetta. Oksana Dyka vestirà i panni della protagonista Floria Tosca, Jonas Kaufmann interpreterà il ruolo di Cavaradossi (che vedrà invece in scena il 3 maggio Antonello Palombi) e Gabriele Viviani il Barone Scarpia.

Completano il cast Emanuele Cordaro (Cesare Angelotti), Sergio Vitale (Il sagrestano) e Francesco Pittari (Spoletta).

Non mancheranno quattro spettacoli riservati alle scuole, da giovedì 21 aprile a mercoledì 4 maggio alle ore 11.

Le matinée vedranno sul podio Maurizio Agostini e tra gli interpreti vocali alcuni giovani allievi dell’Accademia del Teatro San Carlo.

Nel cast Francesca Tiburzi (Floria Tosca) Giorgi Guliashvili (Mario Cavaradossi), Emil Vincenzi (Il Barone Scarpia), Zhang Shuai (Cesare Angelotti), Giovanni Impagliazzo e Mattia Ribba (Il Sagrestano), Andrea Calce (Spoletta).

La quinta opera di Puccini, Tosca, andò per la prima volta in scena al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900. Un decennio prima, la sera del 17 maggio 1890, il medesimo teatro aveva decretato il trionfale debutto di Cavalleria rusticana di Mascagni. Non è questa la sola analogia tra le prime assolute di due dei più celebri titoli del repertorio operistico italiano: a dirigere entrambi fu infatti chiamato il rinomato maestro napoletano Leopoldo Mugnone.

Può anche darsi che dieci anni rappresentino un intervallo di tempo piuttosto ravvicinato in prospettiva storica, ma la nostra esperienza di uomini del XXI secolo ci insegna che anche nel giro di un solo decennio può cambiare il mondo. Ed è proprio il caso in questione: la Roma che vide il debutto scenico di Tosca non era più la Roma di Cavalleria.

La vicenda di Tosca è ambientata in tre luoghi della Città Eterna: la chiesa di Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese, Castel Sant’Angelo e rappresenta senza dubbio una delle opere più note del compositore lucchese. Dopo aver ricevuto le severe obiezioni di Giulio Ricordi sul terzo atto di Tosca, Puccini rispose con fermezza che non intendeva apportare modifiche: «Non è orgoglio il mio, no: è la convinzione di aver colorito come meglio non potevo il dramma che mi stava dinnanzi».

Senza dubbio il compositore aveva ragione: se ci si addentra nei dettagli della partitura non si finirà mai di scoprire nuove sottigliezze nell’aderenza fra canto, scrittura orchestrale e situazioni sceniche.

