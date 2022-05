Al Teatro San Carlo lo spettacolo “7 Deaths of Maria Callas”

Marina Abramović celebra il mito di Maria Callas con uno spettacolo, in prima nazionale, al Teatro San Carlo intitolato “7 Deaths of Maria Callas”.

Sette grandi voci della scena internazionale: Annalisa Stroppa, Valeria Sepe, Nino Machaidze, Jessica Pratt, Roberta Mantegna, Kristine Opolais, Selene Zanetti, animeranno il palcoscenico del Teatro San Carlo che, dal 13 al 15 maggio, ospiterà questo particolare spettacolo dedicato alla figura immortale e affascinante di Maria Callas.

Fu purtroppo rimandato a causa della ben nota e drammatica pandemia e già alla presentazione, in conferenza stampa, aveva suscitato un certo interesse per l’idea originale e insolita di celebrare e ricordare alcune delle sfortunate eroine, protagoniste di alcune tra le più celebri opere liriche di autori prevalentemente italiani, come Verdi, Puccini, Rossini, Bellini e Donizetti ma anche Bizet, protagoniste femminili che si sacrificano in nome dell’amore, di un sentimento che ancora suscitava devozione e rispetto verso la persona di cui erano innamorate, cantando difficili, struggenti e immortali melodie partorire dal talento di operisti celebrati e osannati in tutto il mondo.

Il ruolo di protagonista della prima italiana dell’opera 7 Deaths of Maria Callas, sarà affidato a Marina Abramović, interprete e autrice di altissimo livello, che si concentrerà sui memorabili e sfortunati personaggi creati e sacrificati “sul palco” di altrettante memorabili opere liriche che la Callas, di volta in volta, ha fatto rivivere e morire sul palcoscenico in Carmen, Tosca, Otello, Lucia di Lammermoor, Norma, Madama Butterfly e La traviata. Le immortali interpretazioni della “Divina” rivivranno nel corpo e nei movimenti di Marina Abramović e nella voce di sette grandi interpreti della scena nazionale e internazionale: Annalisa Stroppa (Carmen), Valeria Sepe (Floria Tosca), Nino Machaidze (Desdemona), Jessica Pratt (Lucia Ashton), Roberta Mantegna (Norma), Kristine Opolais (Cio-Cio-San), e Selene Zanetti (Violetta Valery). 7 Deaths of Maria Callas è una produzione multimediale che unisce video e performance dal vivo. Regia e scene sono di Marina Abramović, le musiche di Marko Nikodijević, mentre sul podio ci sarà Yoel Gamzou.

I costumi sono firmati da Riccardo Tisci, la regia video è di Nabil Elderkin. Protagonista in video anche una stella del cinema statunitense con cittadinanza italiana, Willem Dafoe (Platoon del 1986, Mississippi Burning del 1988, Il paziente inglese del 1996, Pasdolini del 2014) che tenterà di eliminare sulla scena la Callas, impersonata dalla Abramović, nei sette immortali e tragici finali d’opera già citati e che compongono la trama dello spettalo stesso. Cinque in tutto le repliche dello spettacolo che nasce come coproduzione internazionale tra il Teatro di San Carlo e alcuni dei più importanti teatri al mondo: Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Greek National Opera Athens, Liceu de Barcelona, Opéra National de Paris.

Dal 13 al 15 maggio 2022, al Teatro San Carlo di Napoli

Marina Abramović/Marko Nikodijević

7 DEATHS OF MARIA CALLAS

Direttore | Yoel Gamzou♭

Ideazione, Regia e Scene | Marina Abramović♭

Musiche | Marko Nikodijević

Costumi | Riccardo Tisci

Lighting Designer | Urs Schönebaum

Libretto | Petter Skavlan

Video | Nabil Elderkin

Sound Designer | Luka Kozlovacki

———————————–

Interpreti

Performer | Marina Abramović♭

Interprete su video | William Dafoe

Carmen | Annalisa Stroppa

Floria Tosca | Valeria Sepe

Desdemona | Nino Machaidze

Lucia Ashton | Jessica Pratt

Norma | Roberta Mantegna

Cio-Cio-San | Kristine Opolais♭

Violetta Valery | Selene Zanetti

♭debutto al Teatro di San Carlo

Orchestra del Teatro di San Carlo

Una Coproduzione Bayerische Staatsoper, Teatro di San Carlo, Deutsche Oper Berlin, Greek National Opera Athens, Liceu de Barcelona, Opéra National de Paris

Teatro di San Carlo

venerdì 13 maggio 2022, ore 17:00

venerdì 13 maggio 2022, ore 21:00 (doppio spettacolo)

sabato 14 maggio 2022, ore 17:00

sabato 14 maggio 2022, ore 21:00 (doppio spettacolo)

domenica 15 maggio 2022, ore 17:00