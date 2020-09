Al Teatro delle Palme i chitarristi Aniello Desiderio e Zoran Dukic

Mercoledì 23 Settembre 2020, alle ore 20.30 al Teatro delle Palme, tornano i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti, a completamento della Stagione Concertistica 2109/2020.

Si ritorna finalmente a teatro dopo il lungo, sofferto e coatto confinamento a casa e dopo i recenti successi dei concerti di Villa Pignatelli. Infatti, mercoledì 23 settembre al Teatro delle Palme alle ore 20.30 prenderà il via il completamento della Stagione Concertistica 2019/2020 dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

La serata avrà per protagonisti i celebri chitarristi Aniello Desiderio e Zoran Dukic, due vere leggende viventi della chitarra classica che, con grande piacere, saranno nuovamente ospiti di questa centenaria e fortunata associazione. La loro incredibile tecnica chitarristica, ha elevato questo strumento ad altezze del tutto nuove, il cui difficile e talentuoso virtuosismo, è senza dubbio tra i migliori al mondo.

Insieme e separatamente, hanno commissionato ed eseguito dozzine di brani composti appositamente per loro e hanno formato centinaia di giovani chitarristi, proiettati verso una promettente carriera artistica. Énfant prodige della chitarra (ha debuttato come solista a soli 8 anni), Aniello Desiderio è stato già ospite della Scarlatti, come ho già accennato, più volte con numerosi concerti che hanno riscosso sempre un grande successo, trasmettendo emozioni che difficilmente si possono dimenticare.

Sto parlando di uno dei chitarristi italiani più famosi nel mondo, vincitore di ben 18 premi in prestigiosi concorsi internazionali nonché autore di progetti discografici di successo (nel 2010 è stato in lizza per il Grammy Award), ha collaborato con artisti del calibro di Vladimir Spivakov, Gidon Kremer, Lorin Maazel, John Mc Laughing. Chick Corea ha detto di lui: Mi ha letteralmente sopraffatto quando ho ascoltato i suoi cd, penso che sia un maestro della chitarra e mi piace molto la scelta delle musiche che esegue. Nel 1999 la televisione tedesca gli ha dedicato un documentario in due parti. Nel 2014 ha suonato nella Carnegie Hall a New York e dal 2010 è docente per il Summer International Academy del Mozarteum di Salisburgo.

É stato invitato come artista al Galà del 70esimo anno di età di Lorin Maazel presso il Prinzregententheater di Monaco. Ha fondato il gruppo “Passione Napoletana“ con il quale suonano Gennaro e Gaetano Desiderio e altri musicisti di estrazioni diverse, e il “Tango con Passion“ con il quale suona il famoso bandoneonista Romulo Larrea Montevideo, e la cantante Veronica Larc.

Nel 2009 crea il suo ultimo progetto Aniello Desiderio’s Quartetto Furioso, chitarra, violino, piano e percussioni, con il quale ha inciso il suo primo lavoro discografico “4 and 4 Seasons Piazzola&Vivaldi” prodotto per la prestigiosa etichetta discografica Termidor, riscuotendo un tale successo della critica mondiale da essere presente in più di 50 riviste specializzate e presentato per i Grammy Awards 2010. Nel 2010 è stato in tour con una delle leggende della chitarra classica Angel Romero con il quale ha interpretato il concerto “Madrigal” di Joaquin Rodrigo.

Il famoso chitarrista John McLaughlin lo ha scelto per l’esecuzione Prima Mondiale del suo concerto per chitarra e orchestra “Thieves and Poets” che si è tenuta al Festival Internazionale di Koblenz, Germania. Nel 2014 debutta alla Carnegie Hall di New York. Dal 2005 al 2012 è stato Professore presso l’Accademia di Musica a Koblenz (Germania), dal 2009 tiene un corso biennale di Alto Perfezionamento presso il Conservatorio di Musica di Avellino “Domenico Cimarosa”.

Dal 2010 è docente per il Summer International Academy presso il Mozarteum di Salisburgo. Insegna chitarra presso il Conservatorio di Musica di Potenza. Zoran Dukic ha calcato il palcoscenico con la chitarra per la prima volta all’età di appena sei anni. E’ l’unico chitarrista inoltre ad aver vinto entrambi i Concorsi intitolati ad Andrés Segovia, a Granada e a Palma de Mallorca.

Tra gli altri, ha vinto il Primo Premio nei Concorsi “Fernando Sor”, “Manuel Ponce”, “Manuel de Falla”, “Francisco Tárrega”; al Concorso di Madrid, patrocinato dalla Famiglia Reale, ha ottenuto, oltre al Primo Premio assoluto, il Premio speciale per la migliore interpretazione di musica spagnola (per la prima volta attribuito a un chitarrista non di origine spagnola).

Ha anche realizzato delle tournées con programmi dedicati interamente alla musica di J.S. Bach, che rappresenta un punto focale della sua vita musicale. Ha registrato per diverse etichette in Germania, Spagna, Belgio e Canada. Entusiasticamente impegnato nell’insegnamento, le sue attività in questo campo sono egualmente impressionanti.

Dopo gli anni presso l’Accademia di Zagabria e la Hochschule di Aachen, attualmente insegna presso il Royal Welsh Conservatory of Music and Drama a Cardiff. Il programma della serata è molto interessante e rivolge lo sguardo prevalentemente alla “chitarra alla spagnola”, da Albeniz a de Falla, da Granados a Rodrigo, fino a Domenico Scarlatti spagnolo di adozione, con una incursione temporale nel ‘900 con Sergio Assad e Paulo Belinati fino ad approdare in Argentina con l’immancabile e celebre Astor Piazzolla. Sarà possibile l’acquisto di un limitato numero di biglietti ed è consigliata la procedura online tramite il canale Azzurroservice.

I concerti si realizzaranno rispettando tutti protocolli di sicurezza previsti per gli spettacoli al chiuso per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Programma

Manuel De Falla

Danza del Molinero

Danza del Corregidor

La vida breve

Enrique Granados

Oriental

Isaac Albeníz

Mallorca

Rumores de la Caleta

Sérgio Assad

Tahhiia li Ossoulina

Domenico Scarlatti

Sonata K 9

Sonata K 377

Astor Piazzolla

Zita

Lo que vendra

Joaquín Rodrigo

Tonadilla

Paulo Bellinati(1950)

Jongo