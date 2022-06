Al Pizza Village Napoli Nathan Myhrvold socio storico di Bill Gates

Al Pizza Village Napoli il 20 giugno arriva Nathan Myhrvold lo scienziato, capo dell’ufficio tecnologico di Microsoft e co-fondatore di Intellectual Ventures, oggi principale autore di Modernist Cuisine.

Pizza e non solo, il Pizza Village Napoli è sempre più un evento contenitore di intrattenimento, di convegni tematici, di promozione territoriale, di riconoscimenti d’identità della nostra regione e soprattutto, da questa decima edizione, promotore di cultura e d’incontri internazionali. Tra gli appuntamenti imprescindibili quello previsto lunedì 20 giugno con l’arrivo sul Lungomare, sede della kermesse, di Nathan Myhrvold, fondatore di Modernist Cuisine e socio storico di Bill Gates.

Per la prima volta in Italia al Pizza Village si svolgerà la presentazione dell’enciclopedico Modernist Pizza che rende omaggio al cibo più conosciuto e amato al mondo. Con tre volumi, più un libro di ricette per l’incredibile numero di 1700 pagine complessive, Modernist Pizza è un libro imprescindibile per tutti gli appassionati della pizza, professionisti e non, minuziosamente progettato e redatto dal team di Modernist Cuisine, fondato da Nathan Myhrvold. A condurre l’incontro con il socio storico di Bill Gates, il 20 giugno alle ore 18, sarà il giornalista Luciano Pignataro. Ospiti: Nathan Myhrvold, Antimo Caputo, Enzo Coccia, Alessandro Condurro, Alfonso Iaccarino.

Ma tra i numerosi eventi in programma anche la 19esima edizione, il 20 e 21, del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo; il convegno scientifico La pizza tra scienza e mito (21 giugno) del professor Paolo Calabrò; l’appuntamento del 23 giugno per la promozione del Turismo della Campania, a cura della Agenzia Regionale, con ospiti: Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania e Luigi Raia, Direttore Generale Agenzia Regionale Turismo Campania. E la stessa sera la prima edizione del Campionato della Pizza Fatta in casa, a cura di Rossopomodoro e Mulino Caputo per Pizza Village.

Pizza Village avrà poi, nella sede dell’area hospitality, allestita alla Rotonda Diaz, numerosi convegni ed appuntamenti di ogni tipo. Mentre l’area denominata Terrazza Pizza Tales, progetto ideato da Oramata Grandi Eventi in collaborazione con Malvarosa di Rossella Guarracino, racconterà ogni sera il mondo della pizza, ma non solo. Sport, moda, bellezza, arte e passioni sono i temi che pizzaioli, giornalisti, stakeholder e chef affronteranno sorseggiando calici di vino, in appuntamenti d’Autore. Appuntamento fisso ogni giorno, invece, per i bimbi l’area Pizza Kids, uno spazio di laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini e curato del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village. I bimbi potranno cimentarsi in prove di pizza e apprendere la storia del cibo partenopeo più noto al mondo. Iniziative di Coldiretti completeranno il programma degli incontri.

La manifestazione nella giornata conclusiva, domenica 26 in area ospitalità alla Rotonda Diaz, presenterà un Gran Gala Moda a cura di Roberto Jannelli con la sfilata dello stilista Gabriele Bonomo Alta Moda ed abiti da sposa.

Il programma completo di tutti gli eventi, convegni e appuntamenti del Caputo Pizza Village Napoli 2022

VENERDÌ 17 GIUGNO

18:30 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Spikki & Like” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Lorenzo Crea. Ospiti: Gino Sorbillo, Vincenzo Capuano, Errico Porzio, Peppe Guida, Giuseppe Imperatore, Ruben Santopietro.

19:30 Inaugurazione del Pizza Village alla presenza del Presidente della Regione, del Sindaco di Napoli e delle autorità – Ingresso lato Mergellina.

21:30 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “La pizza al tempo dei social” promosso da Latteria Sorrentina. Conduce Vincenzo Pagano. Ospiti: Vincenzo Capuano e Giuseppe Russo (Il mio viaggio a Napoli).

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

SABATO 18 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Gossip Pizza” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce: Anna Paola Merone. Ospiti: Toto Sorbillo, Fabio Cristiano, Jessica De Vivo, Dino Pisacane, Peppe Di Napoli, Stella Giannicola, Simona Tagliaferri, Ciro Pipoli e Barbara Esposito Vulgo Gigante.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

DOMENICA 19 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Foodartish Sport” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Gianluca Gifuni. Ospiti: Ciro Salvo, Sasà Martucci, Giovanni Improta, Antonio Sorrentino, Matteo Sangiovanni, Marco Pera, Diego Venanzoni, Gerardo Luongo, Francesco De Luca, Lia Nunziante, Aldo Cuomo, Maria Felicia Carraturo, Andrea Sanseverini.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

LUNEDÌ 20 GIUGNO

15:00 Area Campionato – Rotonda Diaz – Apertura Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo

18:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Incontro “Modernist Pizza”. Per la prima volta in Italia, presentazione dell’enciclopedico “Modernist Pizza” che rende omaggio al cibo più conosciuto e amato al mondo. Con tre volumi, più un libro di ricette per l’incredibile numero di 1700 pagine complessive, Modernist Pizza è un libro imprescindibile per tutti gli appassionati della pizza, professionisti e non, minuziosamente progettato e redatto dal team di Modernist Cuisine, fondato da Nathan Myhrvold. Conduce Luciano Pignataro. Ospiti: Nathan Myhrvold, Antimo Caputo, Enzo Coccia, Alessandro Condurro, Alfonso Iaccarino.

18:30 Area Kids – “La fatina dell’olio” guida sensoriale per bambini alla scoperta dell’olio extra vergine d’oliva,

a cura di Coldiretti Campania, Aprol Campania e Unaprol.

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Pizza Sommelier” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conducono Antonella Amodio e Luciano Pignataro. Ospiti: Enzo Coccia, Salvatore Lioniello, Diego Vitagliano, Francesco Franzese, Alfonso Crisci, Mariella Caputo, Tommaso Luongo, Vincenzo Riccio.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

MARTEDÌ 21 GIUGNO

15:00 Area Campionato – Rotonda Diaz – Apertura Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo.

18:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Convegno: “La pizza tra scienza e mito”. L’adozione di scelte alimentari appropriate appare ormai da tempo una componente centrale del progetto di cura per la prevenzione e la riduzione degli eventi cardiovascolari. Intervengono: prof. Paolo Calabrò, prof. Marcellino Monda, prof. Paolo Golino e Salvatore Antonio Grasso, presidente Unione Pizzerie Storiche Napoletane – Le Centenarie. Conduce Antonella Amodio.

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Napoli 2010 | 2022” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce: Luciano Pignataro. Ospiti: Claudio Sebillo, Alessandro Marinacci, Antimo Caputo, Alfonso Pecoraro Scanio, Franco Manna, Gino Sorbillo, Alessandro Condurro, Davide Civitiello, Sabatino Sirica, Eduardo Estatico.

20:00 Area Campionato – Rotonda Diaz – Premiazione Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo.

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

17:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Workshop formativo DWS Model®: “Come Progettare un’impresa o una professione vincente” a cura di Francesco Mele e Vittorio del Re.

18:30 Area Campionato – Rotonda Diaz – “Maxi Triangolare Pizza Olio”, test sensoriale per mettere alla prova la conoscenza dei visitatori sull’olio extra vergine d’oliva. A cura di Coldiretti Campania, Aprol Campania e Unaprol.

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Napoli capitale della pizza”, a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Ciro Pellegrino. Ospiti: Fofò e Donatella Mattozzi, Massimo Di Porzio, Vittorio D’Imperio, Salvatore Bianco, Santa Di Salvo, Peppe Giorgio, Antonio Fiore.

21:30 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “La pizza nelle isole” promosso da Latteria Sorrentina. Conduce Vincenzo Pagano.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

GIOVEDÌ 23 GIUGNO

18:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Convegno a cura della Agenzia Regionale per la promozione del Turismo della Campania. Ospiti Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania. Luigi Raia, Direttore Generale Agenzia Regionale Turismo Campania.

18:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “Pizza Napoletana vs Pizza Contadina”: singolare sfida tra sapori di due differenti tradizioni, sugellata dalla attenta analisi della giuria composta da gourmet e giornalisti. A cura di Coldiretti Campania, Aprol Campania e Unaprol.

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Pizza boutique” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conducono Antonio Corbo e Federica Riccio. Ospiti: Valentino Libro, Giuseppe Crapetti, Nino Di Costanzo, Gianni Lotti, Maurizio Marinella, Aldo Campagnola, Pasquale Esposito, Francesco Maffei, Carmine Luino, Anna Normale.

20:00 Area Campionato – Rotonda Diaz – 1ᵃ edizione del Campionato della Pizza Fatta in casa. A cura di Rossopomodoro e Mulino Caputo per Pizza Village.

21:30 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “Mozzarella e Fiordilatte” promosso da Latteria Sorrentina. Ospiti: Gino Sorbillo e Francesco Martucci. Conduce Vincenzo Pagano.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

VENERDÌ 24 GIUGNO

18:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Corso degustazione Olio Evo per i maestri Pizzaiuoli. Una full immersion per svelare i segreti dell’olio extra vergine d’oliva e stimolare le migliori pizzerie napoletane a sperimentare abbinamenti con le eccellenze degli oli campani. A cura di Coldiretti Campania, Aprol Campania e Unaprol.

18:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro “Eccellenze 2.0” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Tommaso Luongo. Ospiti: Francesco Martucci, Libero Rillo, Ciro Giordano, Teresa Bruno, Cesare Avenia, Andrea Ferraioli.

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – Incontro: “Peccati di Gola” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Massimo Italiano. Ospiti Antonio Troncone, Salvatore Salvo, Leopoldo Infante, Franco Ionna, Maurizio Gargiulo, Marco Santilli, Massimo Loiacono, Tommaso Luongo, Massimo Abbate, Fabrizio Fierro.

21:30 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “Oltre Napoli c’è la pizza” a cura di Latteria Sorrentina. Ospiti con Renato Bosco e Ciccio Vitiello. Conduce Vincenzo Pagano.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

SABATO 25 GIUGNO

19:00 Terrazza Pizza Tales – Rotonda Diaz – “Summer Taste” a cura di Malvarosa per il Pizza Village. Conduce Antonio D’Amore. Ospiti: Ciro Cascella, Jessica De Vivo, Fabiano Roberto, Vincenzo Iannucci, Pasquale Vitiello, Antonio Falco, Ciro e Antonio Tutino, Ferdinando Simeoli, Domenico Iavarone e Giovanni Ercolanese, Maurizio Conte, Maria Laura Matthey.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.

DOMENICA 26 GIUGNO

19:00 Rotonda Diaz – “Say Cheese: il selfie più goloso!” Appuntamento per il selfie celebrativo del decennale di Pizza Village, a cura di Malvarosa per il Pizza Village.

20:00 Area Ospitalità – Rotonda Diaz – Gran Gala Moda a cura di Roberto Jannelli. Sfilata dello stilista Gabriele Bonomo Alta Moda ed abiti da sposa.

TUTTE LE SERE: Pizza Kids laboratori ludico-didattici riservati ai più piccini. A cura del Maestro Ernesto Fico per Pizza Village.