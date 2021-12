Al Labelon Galà natalizio per il Santobono Pausilipon: tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio (GALLERY)

Gran Galà di Natale al Labelon di Bacoli: una rete di prestigiose imprese del territorio per realizzare uno dei progetti del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon.

Gli imprenditori Luigi Barone e Tommaso Ambrosio, CEO e Founder del Labelon, esclusivo club in via Spiaggia Romana (Bacoli), hanno voluto dedicare il Natale 2021 ai bambini, organizzando un Gran Galà per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per la realizzazione di uno dei progetti del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon.

Sul palco del Labelon Gran Galà di Natale, uno straordinario Gigi D’Alessio ha regalato al pubblico i brani che lo hanno reso celebre in quasi trent’anni di carriera. Presenti al galà, il direttore generale Fondazione Santobono Pausilipon Flavia Matrisciano e il presidente Fondazione Santobono Pausilipon Anna Maria Ziccardi. Sul palco dell’evento, curato dalla event planner Labelon Dora Barone e presentato da Veronica Maya, si sono esibiti Peppe Iodice e Ciro Giustiniani, che al loro show hanno unito anche la conduzione di un’asta benefica. A intrattenere gli ospiti, al loro arrivo e prima del concerto di Gigi D’Alessio, è stato un coinvolgente Forlenzo, ora nel cast del musical di successo “Carosone, l’americano di Napoli”, accompagnato dalla sua band.

«È stato possibile realizzare il Gran Galà di Natale grazie agli amici imprenditori che con le loro aziende hanno scelto di essere al nostro fianco a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus – raccontano Luigi Barone e Tommaso Ambrosio –. Conosciamo la sensibilità e l’etica delle imprese del territorio. Eravamo certi che ci avrebbero aiutato nella realizzazione di questo progetto. Il nostro grazie va anche a Gigi D’Alessio, Forlenzo con la sua band, Peppe Iodice e Ciro Giustiniani. Un cast artistico davvero eccezionale. Tutti questi elementi ci fanno pensare che questa sia solo la prima edizione del Gran Galà di Natale».

«Nella vita bisogna donare e io sarò sempre al fianco dei bambini e della Fondazione Santobono Pausilipon, realtà che conosco benissimo e so come lavora e cosa realizza. Un bambino non dovrebbe mai soffrire. I bambini sono il futuro e noi dobbiamo averne cura – dichiara Gigi D’Alessio –. Non poteva essere scelta location migliore per il Gran Galà di Natale e non mi riferisco solo alla bellezza del posto, ma anche a chi lo gestisce, Luigi e Tommaso, imprenditori seri che hanno coinvolto altri imprenditori seri. Quando si gioca in Serie A si può solo vincere».

Insieme, uniti in una grandiosa rete di solidarietà, Raffaele Veneruso (Studio Uno Marketing), Marco e Giuseppe Acquaviva, Cincotti & Company con il Presidente Dario Cincotti, Consorzio ASI con il presidente Giuseppe Romano, Auto Uno srl, Rental Top, Liu Jo Uomo, Barone Pellami, Baggio Gioielli, Dessart, Gala Group, Antony Morato, Loomen, Labelon, Martini, SonnyBono, Wycon, Eurorottami, Cidieli, Beauty Queen, Games Village, Crispo, Antica Macelleria, Sunstell, Aton, Erreplast, Lowbrand, Gev Sport e Management, Insolid, MetroNotte, AM International Spa, A.M2 Leather Agency Srl, Istituto G. Papi, This is Love, Accendi un sogno.

Un progetto ambizioso, una raccolta fondi che le aziende hanno sostenuto partecipando non solo alla cena ma anche a un’asta battuta da Peppe Iodice e Ciro Giustiniani, che durante il loro show, con la complicità di Veronica Maya, hanno coinvolto gli ospiti nell’aggiudicazione di una maglia autografata di Fabian Ruiz, che, insieme all’oggetto prezioso, ha inviato anche una lettera di solidarietà e figurine limited edition, a MetroNotte; il quadro Maradona 90, realizzato dall’artista Raffaele Zenga, al presidente Dario Cincotti; e un vinile “Noi due” autografato di Gigi D’Alessio al giovane imprenditore Carlo Negri. Nei prossimi giorni sarà reso noto il progetto del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon che sarà realizzato.