Presentato al Conservatorio di San Pietro a Majella, la V° edizione del Festival Spinacorona

Torna, dopo un anno di pausa coatta, il festival “Spinacorona”, creato e diretto da Michele Campanella. Dal 3 ottobre, con ben 15 concerti, 7 luoghi diversi e 150 musicisti impegnati in questa lunga kermesse musicale.

La quinta edizione del fortunato festival Spinacorora, si fa; queste le parole confortanti che un soddisfatto Michele Campanella ha evidenziato ieri alla conferenza stampa di presentazione presso il Conservatorio di San Pietro a Majella, sottolineando gli sforzi che i vari organi preposti hanno dovuto affrontare, con una terribile pandemia ancora in corso per realizzare questa grande festa della musica, completamente gratuito.

Quattro le giornate interessate all’evento, dal 30 settembre al 3 ottobre, con ben 15 concerti, 7 luoghi diversi da scoprire e riscoprire e 150 musicisti impegnati in questa lunga kermesse musicale.

Si inizierà al Teatro Trianon dove in genere non si propongono concerti di musica classica e per questo sarà ancora più interessante anche dal punto di vista acustico. Toccherà allo stesso Campanella inaugurare tale festival completando il ciclo dei Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven, affrontando l’ultimo, il Quinto detto “Imperatore”, una delle pagine più belle e luminose del compositore tedesco e a seguire la celebre Fantasia per Pianoforte, coro e orchestra op. 80, sempre di Beethoven.

Non male come inizio, sia per programma che per interprete e quindi potete immaginare bene cosa verrà proposto nei successivi appuntamenti, tutti ripeto gratuiti, interessanti e stimolanti. La formula è sempre la stessa, quella adottata anche per le precedenti edizioni, infatti le esibizioni saranno tutte di circa 40 minuti e affidate a noti protagonisti della scena musicale internazionale.

Anche i luoghi scelti dallo stesso Campanella, non solo eccellente Pianista, ma che attento divulgatore della cultura partenopea che trova riscontro nei suoi innumerevoli monumenti, sono di notevole interesse: dalla Basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli, proprio di fronte la Cappella del Tesoro di San Gennaro, alla Biblioteca Universitaria di Napoli, dal Conservatorio di San Pietro a Majella ai Musei Scientifici dell’Università di Napoli, fino alla seicentesca chiesa dei Santi Cosma e Damiano, recentemente restaurata.

Chiuderà la rassegna Salvatore Accardo, ospite d’onore di Spinacorona 2021. Fondamentale inoltre la collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, che si appresta a festeggiare i suoi primi 800 anni di attività. Quest’anno Spinacorona si avvalsa della collaborazione della Scabec, infatti è promossa e finanziata dalla Regione Campania, attraverso la società regionale appena citata, per i beni culturali e attraverso la produzione artistica di Progetto Sonora in collaborazione con Artetica e Doppiavoce.

Voglio infine segnalare che in autunno, su Rai 5, verrà trasmessa la quarta edizione del festival con le trascrizioni per pianoforte di Franz Liszt delle nove Sinfonie di Beethoven, registrate presso la Chiesa di Donnaregina Vecchia nello scorso febbraio; al pianoforte gli eccellenti pianisti Michele Campanella e sua moglie Monica Leone.

Qui di seguito, il link con tutti gli appuntamenti della rassegna.

Spinacorona 2021 programma

PROGRAMMA

giovedì 30 settembre

ore 12

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI NAPOLI

Via Giovanni Paladino, 39

Prologo

RAFFAELLA CARDAROPOLI violoncello

ore 21

TEATRO TRIANON VIVIANI

Piazza Vincenzo Calenda, 9

ORT ORCHESTRA DELLA TOSCANA

MICHELE CAMPANELLA

solista e concertatore

ENSEMBLE VOCALE DI NAPOLI

ANTONIO SPAGNOLO maestro del Coro

venerdì 1 ottobre

ore 15.30

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI NAPOLI

Via Giovanni Paladino, 39

SIMONIDE BRACONI viola

MONALDO BRACONI pianoforte

ore 17.15

MUSEO DI FISICA

Via Mezzocannone, 8

I SOLISTI DELL’ORT

Daniele Giorgi e Patrizia Bettotti violini

Pierpaolo Ricci e Caterina Cioli viole

Augusto Gasbarri e Andrea Landi violoncelli

ore 19

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

Via Mezzocannone, 8

MICHELE CAMPANELLA pianoforte ore 20.45

MUSEO DI FISICA

Via Mezzocannone, 8

JAVIER GIROTTO sax baritono

GIANNI IORIO bandoneon

ALESSANDRO GWIS pianoforte

sabato 2 ottobre

ore 10

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI NAPOLI

Via Giovanni Paladino, 39

VITO REIBALDI pianoforte

ore 12

BASILICA DI SANTA RESTITUTA NEL DUOMO DI NAPOLI

Via Duomo, 147

ALESSANDRO CARBONARE clarinetto

SIMONIDE BRACONI viola

ANDREA DINDO pianoforte

ore 17

SANTI COSMA E DAMIANO

Largo Banchi nuovi

TRIO DeMoNe

Annalisa De Santis arpa

Stefania Morselli flauto

Alberto Negroni oboe

ore 19

MUSEO DI FISICA

Via Mezzocannone, 8

ADRIA MORTARI voce

SALVATORE BIANCARDI pianoforte

ore 21

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

Via Mezzocannone, 8

ADRIANA DI PAOLA mezzosoprano

MONICA LEONE pianoforte

domenica 3 ottobre

ore 11.30

TEATRO TRIANON VIVIANI

Piazza Vincenzo Calenda, 9

SONIA BERGAMASCO voce recitante

MONICA LEONE e MICHELE CAMPANELLA pianoforti

ENSEMBLE VOCALE DI NAPOLI

ANTONIO SPAGNOLO maestro del Coro

ore 17

MUSEO DI FISICA

Via Mezzocannone, 8

QUARTETTO ADORNO

ALESSANDRO CARBONARE clarinetto

ore 19

REAL MUSEO DI MINERALOGIA

Via Mezzocannone, 8

FINE ARTS QUARTET

MICHELE CAMPANELLA pianoforte

ore 21

CONSERVATORIO DI SAN PIETRO A MAJELLA

Sala Scarlatti

Via s. Pietro a Majella, 35

SALVATORE ACCARDO

ospite d’onore di Spinacorona 2021

Orchestra del Conservatorio