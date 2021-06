Aktis Acquachiara: Mauro Occhiello non è più l’allenatore della prima squadra maschile

Aktis Acquachiara: la società guidata da Franco Porzio annuncia la separazione da Mauro Occhiello dopo tre anni di lavoro.

Dalla prossima stagione sportiva, Mauro Occhiello non sarà più l’allenatore della prima squadra maschile dell’Aktis Acquachiara: lo comunica la società partenopea in una nota.

L’Aktis Acquachiara, a nome del suo presidente Franco Porzio, desidera ringraziare Occhiello per l’importante lavoro svolto nel corso delle ultime tre stagioni. “Facciamo a Mauro un grosso in bocca al lupo per le future esperienze professionali ed umane. Il nostro progetto continuerà, sia in campo femminile che in quello maschile, attraverso la valorizzazione dei giovani in prima squadra e del vivaio“, ha dichiarato il patron dell’Aktis Acquachiara.