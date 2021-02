Aggressive Team Italia lancia un progetto per avvicinare i giovani al Motorsport

Il Progetto Nuovi talenti, ideato da Aggressive Team Italia, garantirà la partecipazione, a titolo gratuito, all’ultimo round a calendario del Campionato COPPA ITALIA 2021, nella categoria TCR, fornendo una Hyundai i30N TCR ufficiale in condivisione.

Nel 2020, l’impatto dell’epidemia da Covid-19 sul tessuto sociale ed economico del nostro paese è stato disastroso. Il fenomeno non poteva non colpire anche il settore del Motorsport che ha visto chiudersi una stagione tra mille incertezze, senza pubblico e con la partenza di alcuni campionati automobilistici, come il Turismo e il GT, solo nella metà del mese di Luglio. Tuttavia, ciò che anima gli uomini di questo settore è la profonda passione per ciò che fanno.

E allora non è strano verificare come, alla luce delle innumerevoli difficoltà affrontate lo scorso anno, ci siano organizzazioni che abbiano già pianificato e strutturato progetti per il 2021, come se la pandemia avesse lasciato il nostro paese ormai da tempo. E non a caso facciamo riferimento all’Aggressive Team Italia, un’organizzazione con sede a Siziano, in provincia di Pavia, impegnata nel TCR Italy (Touring Car Championship) e in diversi campionati Nazionali.

Ebbene, il Team Manager, Mauro Guastamacchia, in un periodo sicuramente poco prolifico per l’Automobilismo sportivo, ha pensato bene di dare la possibilità a nuovi talenti di avvicinarsi a questo sport, attraverso l’inserimento in un programma di formazione articolato su focus teorici e pratici, coadiuvati da un pilota professionista, in qualità di tutor d’eccezione.

‘Progetto Nuovi Talenti’ è il nome dell’iniziativa e si svilupperà in quattro differenti fasi.

Nella prima fase il Team sarà impegnato, attraverso un’intensa attività di scouting, nella selezione di aspiranti piloti, ai quali sarà richiesta solo la quota di iscrizione all’ASD.

Nella seconda fase lo Staff misurerà l’abilità degli iscritti, attraverso la partecipazione a prove pratiche, da svolgere alla guida di un simulatore dinamico professionale, che metteranno in luce le capacità dei candidati, attraverso il riscontro dei dati rilevati dalla telemetria e l’analisi di ulteriori parametri prefissati dal Team.

Con la terza fase ci si avvicina al momento clou, saranno infatti solo 32 i candidati prescelti a seguito della selezione iniziale, ai quali verrà chiesto di simulare una vera gara da 25 minuti + 1 giri, proprio come nei weekend di campionato. Di questo gruppo, il Team ne selezionerà solo 6.

A questi, sarà data l’opportunità di prendere parte a test ufficiali in circuito, della durata di 30 minuti, alla guida di una vera auto da corsa, affiancati da un pilota professionista in qualità di Tutor. La valutazione terrà conto del responso cronometrico, dell’attitudine alla guida in circuito, delle capacità psico-fisiche, nonché delle capacità di gestione della vettura.

Sarà così il Tutor ad individuare 2 candidati, tra i sei finalisti, arrivando così alla quarta ed ultima fase nella quale, ai vincitori del Progetto Nuovi talenti, il Team Aggressive Italia garantirà la partecipazione, a titolo gratuito, all’ultimo round a calendario del Campionato COPPA ITALIA 2021, nella categoria TCR, fornendo una Hyundai i30N TCR ufficiale in condivisione.

Un investimento rilevante che dà il merito all’Aggressive Team Italia di aver dato vita ad un’iniziativa unica nel Motorsport e che speriamo possa trovare il sostegno di partner in grado sposarne la Mission, garantendone la prosecuzione nel tempo.