Ennesima aggressione a Napoli: operatore sanitario preso a pugni in faccia

L’aggressione a Napoli, l’ennesima ai danni di un operatore sanitario, è avvenuta presso il presidio ospedaliero della Annunziata.

Ennesima aggressione a Napoli ai danni di un operatore sociosanitario del presidio ospedaliero della Annunziata. Martedì pomeriggio, alle ore 13.40 circa, presso l’ospedale partenopeo, come riporta la pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, “l’operatore sanitario è stato aggredito fisicamente con un pugno al naso”.

“L’aggressione – si legge – è avvenuta nel momento in cui l’operatore stava andando a ritirare i risultati degli esami diagnostici dei piccoli pazienti, così che viene aggredito da un uomo di circa 30 anni, che gli sferra un pugno al naso e lo colpisce in pieno volto, in quanto l’operatore non è riuscito a difendersi dal colpo. Successivamente, l’uomo inizia ad urlare contro il sanitario affermando che suo figlio non sta bene e che la moglie lo ha lasciato; pertanto l’operatore socio sanitario cerca di respingerlo e lo stesso fugge via per le scale”.

“Immediatamente – conclude la nota – sono state allertate le forze dell’ordine e le guardie giurate ma l’uomo è scappato e non è stato più rintracciato. Sono in corso accertamenti e ricerche”.