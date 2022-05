Afragola, visite gratuite per individuare la cellulite: arriva l’esame termografico

Dopo la mappa astrale e quella dei nei, arriva la mappatura della cellulite: ad Afragola, da Iolangela, l’esame gratuito per conoscerne la conformazione.

La cellulite, un cruccio per ogni donna, difficile da combattere e da eliminare. Ora, da Iolangela, il beauty experience di Afragola, è possibile darle “battaglia”. Il primo step per eliminare la cellulite è localizzarla nello strato profondo dell’adipe e, soprattutto, riconoscerne la tipologia e lo stadio. Quella che per alcuni è solo un inestetismo, per altri è una malattia, ma in entrambi i casi, porta disagio.

Allora come è possibile mapparla? Grazie all’analisi termografica a contatto, che permette di studiare in profondità il tipo di cellulite e combatterla a secondo delle esigenze. Ogni persona ne ha di specifiche, nessun corpo è uguale ad un altro e non tutti i trattamenti anti cellulite sono efficaci in egual modo per tutti, così come non lo è la cellulite. Dunque, quest’analisi mediante termografia gioca un ruolo fondamentale nella cura e nella prevenzione. Le lastre a cristalli liquidi microincapsulati, appoggiate semplicemente sulla zona interessata, sono in grado di cambiare colore a seconda della temperatura con cui viene a contatto, rilevando la presenza, anche precoce, di cellulite, distinguendola dall’adiposità localizzata. L’azienda produttrice, con tecnologia brevettata a livello internazionale, consente con questo sistema, non invasivo e totalmente indolore, di individuare anche i primissimi stadi della cellulite, non visibili e non individuabili attraverso la palpazione, e di mostrarli in modo chiaro al paziente, così da poter agire anche a livello di prevenzione.

“Questo andare a riconoscere i diversi stadi della cellulite – edematosa, fibrosa, sclerotica– spiega Iole Ruggiero, responsabile del centro – agevolerà la scelta dei più corretti trattamenti estetici da intraprendere in un secondo momento, e parallelamente suggerirà un cambio di abitudini alimentari e di vita, che certamente aiutano sempre.

È importante sottolineare che l’esame può essere ripetuto più volte e senza alcun problema, anzi, il ripeterlo documenterà come l’eventuale trattamento scelto ha ottenuto l’efficacia desiderata”. L’esame per mappare la cellulite è gratuito, solo su prenotazione, chiamando lo 0818510753.