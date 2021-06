Addio a Michele Merlo, il giovane artista di “Amici” e “X Factor”

Michele Merlo, 28 anni, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna e nella notte tra giovedì e venerdì è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

I consulenti della famiglia informano che nella tarda serata di ieri si è spento Michele Merlo nel reparto si terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Michele Merlo, 28 anni, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna e nella notte tra giovedì e venerdì è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La sua condizione era molto grave ed stato sottoposto con urgenza ad un intervento molto delicato che non è bastato a salvargli la vita.

Al grande dolore per la prematura perdita del giovane subentra la rabbia dei familiari perché prima del ricovero d’urgenza il cantante era stato rimandato a casa dall’ospedale di Vergato, sull’appennino bolognese dove i sintomi che presentava da qualche giorno, dice la famiglia, sono stati interpretati “come una banale forma virale”.

Un caso su cui l’Ausl sta cercando di fare chiarezza con un’indagine interna. Intanto la famiglia Merlo chiarisce e precisa con una nota: “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati.

Ciao amico mio 💔 pic.twitter.com/SPcZ9iSGGG — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 7, 2021

Tutto il mondo dello spettacolo piange il giovane Miche Merlo. Emma Marrone su Instagram: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te…Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

Twitta Ermal Meta: “Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo…”. Nei social centinaia di messaggi, lo piangono i fan: “Continua cantare da lassù”. C’è chi posta frasi delle sue canzoni (“ora che te ne devi andare fa male ma vederti ridere quanto fa bene ad uno come me”: scusa se prendo in prestito le tue parole, ma non ne ho altre”), chi lo ricorda ad Amici. Il dolore si mescola alla rabbia per la morte di un giovane a 28 anni. non penso di poter mai trovare le parole. “Tutto questo è ingiusto, continua a cantare ovunque tu sia. buon viaggio michi…”.