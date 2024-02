A Napoli arriva il “Cola Drink” FESTIVALBAR

NAPOLI CAPITALE DELLA MUSICA: SETTEMBRE 2024 FARÀ TAPPA IN CITTA’ il “Cola Drink” FESTIVALBAR. I GRANDI BIG SUL PALCO PER IL TRIBUTO AL MITO DEL FESTIVAL DEL GIRASOLE.

Alla sua decima edizione, il “COLA DRINK” FESTIVALBAR SUMMER TOUR CELEBRATION, ovvero la kermesse tributo itinerante nata per ricordare il mitico Festival del Girasole, dopo aver girato le principali nazioni europee, finalmente si appresta al grande ritorno in Italia. Annunciata la tappa nella capitale del Sud Italia, Napoli. Grande attesa per la conferenza stampa, nella quale crediamo saranno nominati gli artisti che calcheranno il grande palcoscenico dell’evento.

Napoli in fermento per il prossimo allestimento della conferenza stampa di presentazione della tappa del “COLA DRINK” FESTIVALBAR SUMMER TOUR CELEBRATION, ovvero il tributo dei grandi artisti della musica italiana ed internazionale al mito del vecchio FESTIVALBAR. L’ambizioso progetto live, nato circa dieci anni fa dal produttore discografico ed artistico Andrea Lybra direttore del gruppo di produzioni ENJOY MILANO, che sin dal 2014, per scelta puramente aziendale, preferì far partire il medesimo non dal territorio italiano bensì da alcune delle principali città europee, Zurigo, Vienna Budapest, dunque arriverà a risplendere nuovamente nel nostro bel paese.

La notizia è trapelata durante le interviste di rito allo stesso Lybra, nell’ambito della presentazione del libro “Acqua e Sale” dell’autore Enzo Leomporro (membro storico degli Audio2), presso il Mavv wine art museum all’ interno della prestigiosa Reggia di Portici (NA) e sapientemente allestita per l’ occasione dall’ ufficio Stampa Nazionale del gruppo Enjoy Milano capitanato dalla giornalista Daniela Del Prete Presidente di Dagal Creations APS (Associazione altre rappresentazioni artistiche) in cooperazione con l’ Event Manager Dario Duro Fiduciario di Amira Napoli Campania (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi).

Ovviamente si attende di conoscere anche il nome dei conduttori dell’evento mediatico nonché il nome della piazza atta ad ospitare una così grande Kermesse, che sembrerebbe scontato, vada ad essere designata la storica e prestigiosa piazza del Plebiscito. Mentre, c’è ancora riserbo sulla data stabilita per l’allestimento del grande evento.