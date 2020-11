Nonostante una collezione di pericolosi fallimenti, il governo decide di puntare anche per la distribuzione dei vaccini sul commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri sarà anche il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini anti-Covid in Italia. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La decisione è stata presa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d’intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo un incontro con lo stesso Arcuri avvenuto questa mattina. L’intenzione del premier, viene riferito, è quella di accelerare sulla messa a punto del piano affinché la distribuzione del vaccino sia “efficiente e avvenga in piena sicurezza”.

Evidentemente non sono bastati i flop a ripetizione collezionati da Arcuri durante questa pandemia. A cominciare dal disastro mascherine, con milioni di dispositivi di protezione acquistati dall’Italia, ammassati nei magazzini cinesi e in attesa di partire per essere utilizzati. Ma nel curriculum spicca anche la vicenda dei banchi a rotelle, con alcune scuole ancora in attesa. E, infine, come non chiedersi, come fa il dossier del quotidiano ‘Domani’, cosa abbia fatto in tre mesi il super commissario per non riuscire a garantire nuovi posti nelle terapie intensive tra la prima e la seconda ondata?

Insomma, la splendida notizia del sempre più vicino arrivo in commercio dei vaccini presenta un risvolto non proprio dei più rassicuranti.