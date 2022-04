25 aprile, il programma delle iniziative di ANPI Napoli: Mattarella ad Acerra

25 aprile: ecco tutti gli appuntamenti promossi da ANPI Napoli e dai vari comitati per celebrare il 77mo anno dalla Liberazione.

Come accade ogni anno, ANPI Napoli ha organizzato per la giornata del 25 aprile tante iniziative per ricordare degnamente tale ricorrenza. Ecco dunque il calendario completo del comitato provinciale di Napoli per la celebrazione del 77° anniversario dalla Liberazione.

ANPI Napoli Centro / Comitato provinciale

25 APRILE ORE 9:00, Celebrazione istituzionale presso il monumento a Salvo D’Acquisto– Napoli.

ANPI Acerra/ Comitato provinciale

25 APRILE ORE 11:00, Celebrazione istituzionale ad Acerra con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ANPI Napoli Capodimonte “Salvatore e Ciro Palumbo”

26 APRILE ORE 16.30, omaggio floreale ai caduti di guerra del cimitero inglese – VIA V. JANFOLLA 364, NAPOLI;

27 APRILE ORE 16:45, presentazione del libro “La strage di Caiazzo – 13 ottobre 1943” di Paolo Albano e Antimo della Valle, Ed. Mursia, Via Bosco di Capodimonte 9G, Napoli.

ANPI Castellammare Gragnano

25 APRILE Gragnano ORE 9:00, omaggio al monumento ad Oreste Lizzadri- ORE 9:30, omaggio alla lapida del partigiano Matteo Scola;

25 APRILE Castellammare di Stabia ORE 10:30, omaggio alla lapide dei difensori del cantiere navale, con la partecipazione di autorità civili e associazioni – corteo per le strade cittadine con banda musicale e omaggio alle lapidi dei resistenti;

ORE 21:00, racconti partigiani di Giulia Conte a cura di Vocazioni creative, teatro Supercinema.

ANPI Ercolano

25 APRILE ORE 10:00, “100 anni del compagno Luigi Rispoli”, Casa del popolo di Ercolano, Corso Italia 29;

25 APRILE ORE 18:00, omaggio alla lapide di Antonio Gramsci, Via Cegnacolo.

ANPI ZONA NOLANA “GENNARINO CAPUOZZO”

24 APRILE ORE 10:30, convegno su Antonio Gramsci , Museo archeologico Nola;

25 APRILE ORE 10:00, Saviano, piazza Vittoria corteo commemorativo e cerimonia con il sindaco;

ORE 10.00 NOLA: corteo commemorativo in piazza Duomo;

ORE 11.30 BRUSCIANO, corteo commemorativo e inaugurazione sede di Brusciano;

ORE 18.00 SAVIANO VIA DEGLI ORTI, 29: Reading e testimonianze a cura di Teatrarci- Visione docufilm “L’eccidio di Nola” con l’autore Felice Ceparano, ORE 20.00 APERITIVO ANTIFASCISTA.

ANPI SEZIONE AREA NORD

AFRAGOLA- ORE 11- PIAZZA GIANTURCO;

ARZANO-ORE10-PIAZZA CIMMINO;

CAIVANO- ORE 11-TORRE DELL’OROLOGIO VIA MATTEOTTI CASORIA -ORE 11- PIAZZA CIRILLO;

FRATTAMAGGIORE-ORE 9.30-PARCO IRMA BANDIERA, ORE 10- PIAZZA UMBERTO CON INTERVENTI DEI SINDACI E DI DIRIGENTI DELL’ANPI SEZIONE AREA NORD.

ANPI SOMMA VESUVIANA

25 APRILE proiezione e dibattito sul film Le quattro giornate di Napoli.

ANPI POMIGLIANO D’ARCO

23 APRILE ore 18 INAUGURAZIONE SEDE INTITOLATA AL PARTIGIANO GENNARO DI PAOLA.

ANPI PENISOLA SORRENTINA

24 APRILE ORE 17 INAUGURAZIONE SEDE INTITOLATA A LUIGI CAFIERO E FRANCA SCARAMELLINO.