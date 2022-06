100 posti di lavoro stagionale nel comparto turistico in tutta Italia

Ancora tante opportunità di lavoro in villaggi turistici, resort ed hotel in tutta Italia Cercasi figure per le vacanze in mare ed in montagna. Ecco come inviare la richiesta.

Sono ancora tante le opportunità di lavoro stagionale per addetti del comparto turistico in tutta Italia. Jolly Group (azienda salernitana sul mercato dal 1986), che comprende la nota agenzia di animazione sport e spettacoli Jolly Animation e la società che fa capo alla catena alberghiera con tre strutture turistiche sul mare tra Campania e Calabria, assume diverse figure, anche senza esperienza, da destinare in settanta sedi tra resort, villaggi turistici ed hotel.

Offerta di lavoro

Per soddisfare il fabbisogno di altri 100 addetti da distribuire in dieci regioni italiane, dal Trentino Alto Adige alle località più a sud della Calabria, si ricercano animatori turistici (varie figure e con vari livelli di esperienza) anche alle prime armi, istruttori sportivi e fitness, ballerini ed artisti di vario genere, dj, tecnici suono e luci, scenografi, assistenti bagnanti, addetti alla nautica (vela, windsurf ed esperti alla guida di gommoni con o senza patente nautica), assistenti all’infanzia, massaggiatrici ed estetiste per centri benessere, addetti alle escursioni ed altri punti vendita all’interno dei centri turistici, navettisti ed altro personale alberghiero.

Condizioni

Si offrono contratto a tempo determinato con inquadramento secondo normativa vigente, retribuzione in busta paga, vitto ed alloggio nel luogo di lavoro, rimborso spese viaggio, possibilità di carriera in azienda.

Requisiti

Sono richiesti disponibilità ai trasferimenti, propensione al lavoro di gruppo ed alle relazioni interpersonali, voglia di nuove sfide. Per le destinazioni in Veneto in villaggi ed hotel internazionali è gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e tedesco.

Come candidarsi

Per candidarsi ad entrare a far parte di Jolly Animation basta collegarsi al sito jollyanimation.com alla sezione “Lavora con noi”, compilando un velocissimo form di candidatura, oppure scrivendo a risorseumane@jollyanimation.com. Infoline 089 2751112 o numero Whatsapp al 393 4488761.