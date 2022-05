XV Cotec Europe, la cultura incontra l’innovazione

Il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ospita il XV Cotec Europe 2022. Italia presente con il presidente Sergio Mattarella e il professor Luigi Nicolais.

Le industrie culturali e creative, la scienza, la tecnologia e il settore delle imprese si sono riunite mercoledì 4 maggio 2022, a partire dalle 9.30, presso il Theatro Circo di Braga (Portogallo) per individuare insieme strumenti più efficaci per generare nuove idee, un migliore valore economico e società più coese. E’ la mission del XV Cotec Europe, il meeting internazionale delle tre fondazioni Cotec di Italia, Portogallo e Spagna che quest’anno s’intitola “La cultura incontra l’innovazione” e sarà promosso da Cotec Portugal su impulso del presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, con gli interventi del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Re di Spagna Felipe VI.

Attesi 260 partecipanti (oltre alle delegazioni istituzionali), la maggior parte dei quali leader di imprese, istituzioni e organizzazioni culturali dei tre Paesi. Previsti diversi panel: Affari, cultura e società; La tecnologia che fornisce creatività; I beni culturali come vantaggi competitivi. E’ stato eseguito in anteprima un pezzo musicale originale ispirato all’opera di Domenico Scarlatti, composto da musicisti portoghesi e diretto dal professor Jorge Chaminé.

Si parlerà di beni culturali come l’ingrediente di un nuovo valore economico basato sulla tecnologia, l’innovazione e l’industria. La cultura sarà l’elemento portante di un’analisi che la vede come il motore per ambienti di lavoro che stimolano la creatività, dove dialogo e cooperazione tra le industrie creative e i restanti settori industriali e dei servizi creano innovazione trasversale. Un focus che non trascurerà neanche il ruolo della politica pubblica per stimolare legami più forti tra queste stesse industrie e l’intera economia.

Dopo il video di apertura e il discorso di benvenuto di Ricardo Rio, sindaco di Braga, ci sono stati gli interventi di Luigi Nicolais, presidente di Cotec Italia; Jorge Barrero, direttore generale di Cotec Spagna; Jorge Portugal, direttore generale di Cotec Portogallo. A seguire il primo panel dal titolo “Affari, cultura e società” con Guta Moura Guedes, presidente di experimentadesign e direttore e co-fondatore di ReCenter Culture; Jorge Chaminé, presidente del Centro Europeo della Musica; Ana Pinho, presidente del Consiglio della Fondazione Serralves. Secondo panel dal titolo “La tecnologia che fornisce creatività” con Lars Montelius, direttore generale del Laboratorio Internazionale Iberico di Nanotecnologia Iberica; Concha Andreu, presidente della Regione La Rioja, Cluster “Valle de la Lengua”; Costanza Miliani, direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia – Istituto di Scienze del Patrimonio. Il terzo ed ultimo panel (“I beni culturali come vantaggi competitivi”) con Isabel Furtado, presidente del Consiglio di Amministrazione di Cotec Portogallo; Clemens PFlanz, membro dell’Alleanza europea delle industrie culturali e creative; Piero Gandini, ex Ceo e direttore artistico di Flos. Alle 11.45 “VIA Scarlatti – Passarola: Culture, Technology and Innovation at Work”. Parteciperanno i giornalisti Vítor Gonçalves e Cristina Esteves.

Le conclusioni con gli interventi del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, di Sua Maestà il Re di Spagna Felipe VI e del Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.