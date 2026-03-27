Gusto Italia, la prima tappa a Caserta con i mercatini di primavera

Il tour di Gusto Italia, evento itinerante dedicato alle tipicità e alle eccellenze Made in Italy, riparte da Caserta.

Con la primavera riparte il tour di Gusto Italia, evento itinerante dedicato alle tipicità e alle eccellenze Made in Italy, che unisce un vivace mercatino a diverse iniziative collaterali: tra spettacoli, musica e artisti di strada.

Artigianato, uova di cioccolato, dolcezze pasquali e degustazioni: la prima tappa di quest’anno si terrà a Caserta, a due passi da uno dei Patrimoni UNESCO più amati del Sud Italia: la reggia vanvitelliana.

Da sabato 28 marzo a lunedì 6 aprile, con un orario di apertura continuativo dalle ore 10 a mezzanotte, i Mercatini di primavera si terranno precisamente tra Piazza Gramsci e Viale Douhet.

Un’occasione unica per visitare il gioiello borbonico in occasione dell’iniziativa nazionale “Domenica al Museo” del Ministero della Cultura, che prevede l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

“Mercatini di Primavera apre ormai da qualche anno il tour di Gusto Italia in occasione dell’arrivo della stagione dei fiori e della Pasqua. Essere vicino alla Reggia di Caserta completa il nostro racconto delle eccellenze italiane. Il buono ed il bello si accompagnano perfettamente, raccontando le nostre tradizioni gastronomiche, ma anche patrimoni storici ed artistici che non hanno eguali”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi Giuseppe Lupo.

L’evento, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinato dal comune di Caserta e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

I prodotti e l’artigianato

A Mercatini di Primavera – Gusto Italia saranno tante le aziende del Made in Italy che porteranno i propri tipici e manufatti, provenienti da molte regioni italiane. Dalla Campania alla Puglia, passando per il Molise, la Calabria e la Sicilia.

Tra i prodotti tipici ci saranno i salumi, la nduja, oli, vini, e la liquirizia del paniere calabrese. Salumi e formaggi irpini e i più rinomati d’Italia, accanto a taralli tipici pugliesi, dolci e salati, in vari gusti e senza lievito.

Frutta disidratata, nocciola di Giffoni IPGP, noci e croccante preparato al momento. Tanti i prodotti tipici pugliesi con olive, come le focacce, ed i sott’oli con il pane di Altamura.

Immancabili i dolci della tradizione campana e del periodo pasquale, il cioccolato artigianale del Molise, i cremini, le praline, i dolci tipici molisani e la pasta di mandorla siciliana.

Tra l’artigianato: bijoux di vario tipo, prodotti in legno d’ulivo, ceramica artigianale, prodotti in pelle, ritratti su tela e magliette e gadget giovanili realizzati al momento, prodotti e profumi alla lavanda, oggetti in vinile e tante idee regalo, anche per la Pasqua.

La prossima tappa di Gusto Italia

Dal 24 al 30 aprile e dal 1° al 3 maggio ad AULETTA (SA)