Vomero, denunciati 12 parcheggiatori abusivi della Movida

Stretta dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi della Movida al Vomero: 12 persone sono state denunciate.

Stretta sui parcheggiatori abusivi della Movida, a Napoli: in 12 sono stati denunciati dai Carabinieri, anche una donna. I controlli sono stati messi in atto al Vomero tra ieri sera e la notte scorsa: i 12 sono stati denunciati a piede libero perché recidivi nell’ultimo biennio.

Controlli anche al codice della strada per i centauri indisciplinati per sanzioni che ammontano a 3mila euro. Durante le operazioni sono state identificate 128 persone e controllati 45 veicoli tra scooter e auto. Segnalati alla Prefettura cinque assuntori di droga e beccato un 51enne in giro nonostante fosse ai domiciliari.