Vomero, 53 sanzioni anti Covid 19 e un bar sospeso: un arresto e sei denunce

Cronaca di Napoli: massima attenzione da parte dei Carabinieri nelle piazze più frequentate nei quartieri Vomero e Arenella.

Controlli intensificati in città, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Nei quartieri Vomero e Arenella, i militari della locale compagnia hanno identificato 268 persone e controllato 72 veicoli. Un 19enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura. Già sottoposto ai domiciliari è ritenuto gravemente indiziato di violazioni alla misura a cui era sottoposto. È stato tradotto al carcere di Poggioreale.

53 le persone sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio. Erano tutte in strada nonostante il coprifuoco e si concentravano nelle piazze principali del quartiere, in particolare in Piazza Fuga. Sospesa per cinque giorni l’attività di un bar di Via Freud perché aperto fuori l’orario consentito.

Denunciato per furto di energia elettrica un 45enne, titolare di un bar in Via Nicolardi, il cui contatore elettrico era stato manomesso per rilevare consumi ridotti. Un 40enne del Vomero è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di undici grammi di marijuana.

Due le persone sorprese alla guida senza patente di guida perché mai conseguita. 3 i parcheggiatori abusivi individuati: 1 è stato denunciato perché già recidivo, gli altri 2 sanzionati. Un 35enne dovrà rispondere di porto abusivo di armi: nelle sue disponibilità trovati un coltellino a serramanico e un bastone telescopico. Sei le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti. I controlli continueranno senza sosta.