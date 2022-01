Volla, fermato armato e con passamontagna: denunciato 14enne

Un giovane di appena 14 anni è stato trovato in possesso di una pistola a salve modificata, un coltello a serramanico e un passamontagna.

Ha appena 14 anni il giovane denunciato dai carabinieri di Volla per porto e detenzione abusiva di arma. E’ stato fermato in Via Aldo Moro, alcuni residenti avevano segnalato un ragazzo armato.

Quando lo hanno individuato aveva addosso una pistola replica a salve priva di tappo rosso, un coltello a serramanico e un passamontagna. Il 14enne è stato affidato ai genitori e segnalato al tribunale per i minori.