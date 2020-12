Vittoria Gevi Napoli Basket-Tramec Cento 79-59

Successo per la Gevi Napoli Basket che supera, al PalaBarbuto, la Tramec Cento per 79 a 59 Sacripanti: “Complimenti alla squadra, vittoria importante”.

Terzo successo consecutivo per la Gevi Napoli Basket che supera, al PalaBarbuto, la Tramec Cento per 79 a 59 . Miglior realizzatore per gli azzurri è Parks, con 19 punti. In doppia cifra anche Monaldi, autore di 16 punti.

Coach Sacripanti, ancora senza Mayo, schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini. La Tramec, al debutto in campionato e senza i due americani Cotton e Sherrod causa Covid, parte con Gasparin, Moreno, Berti, Petrovic e Fallucca.

La partita ha visto la Gevi mantenere la testa fin dalle prime battute dell’incontro trascinata dall’ottima percentuale al tiro da tre nei due quarti iniziali, con Parks e Lombardi a colpire dalla lunga distanza. Grande merito va però alla Tramec Cento che nonostante la situazione molto difficile e rimasta in partita per lunghissimi tratti avendo piu volte l’occasione di portarsi ad una sola cifra di svantaggio.

Nel secondo tempo sono i canestri di Monaldi e Sandri a scavare il solco decisivo e a creare l’allungo che porta Napoli sul +20. Nel finale c’è tempo per rivedere Coralic, alla seconda partita in maglia Gevi ed assistere al debutto al PalaBarbuto di Grassi e Cannavina, ancora un buon risultato per il settore giovanile della Generazione Vincente Napoli Basket.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo mercoledi prossimo 9 dicembre, alle ore 18,00 al PalaBarbuto, contro la Stella Azzurra Roma, per la gara valevole per il recupero della prima giornata del Campionato di Serie A2 Girone Rosso.

Gevi Napoli Basket-Tramec Cento (22-15;42-32 ;59-47)

Generazione Vincente Napoli Basket: Zerini 4, Grassi , Iannuzzi 8, Klacar 3 , Coralic , Parks 19, Sandri 8, Marini 6, Cannavina ,Uglietti 6, Lombardi 9, Monaldi 16. All. Sacripanti.

Tramec Cento : Saladini 4, Fallucca 9, Rayner, Ranuzzi 11, Berti 4, Leonzio 7, Petrovic 8, Gasparin 8, Moreno 8. All.Mecacci

“Voglio fare i complimenti alla squadra – dichiara il coach Sacripanti – abbiamo rispettato il piano partita giocando senza frenesia, aumentando il nostro vantaggio col passare dei minuti. Non è stata una partita facile. Ci tenevo a mettere in campo i ragazzi del settore giovanile come Coralic, Cannavina e Grassi, il loro aiuto in allenamento è importante. Non ho mai giocato contro Coach Mecacci. Da quello che ho visto oggi in campo, posso dire che Cento sia stata la squadra che ha giocato la miglior pallacanestro da quando alleno in serie A2. Sono una buona squadra e giocano davvero bene, i miei complimenti vanno al Coach e ai giocatori della Tramec. Si vede che è una formazione che ha dominato la Serie B lo scorso anno. Dobbiamo essere bravi a recuperare in vista di mercoledì perché va detto, a Cento mancano i due americani, ma anche noi, fin da inizio stagione siamo senza Josh Mayo. Tutti stiamo dando qualcosa in più.

La gara Gevi Napoli Basket-Tramec Cento sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre, martedi 8 dicembre alle ore 22.30.