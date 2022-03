Vittime innocenti delle mafie, centomila persone in corteo a Napoli

In centomila si sono riuniti in occasione del corteo tenutosi a Napoli per la 27esima giornata di memoria e impegno per le vittime innocenti di mafia.

Questa mattina studenti e studentesse, ma non solo, da tutta Italia sono scesi in piazza a Napoli, per il corteo organizzato da Libera contro le mafie in occasione della XXVII giornata di memoria e impegno per le vittime innocenti di mafia. “Siamo in centomila” urla dal microfono uno degli organizzatori del corteo appena giunto a piazza Municipio. Proprio a piazza Municipio si sono uniti alla manifestazione, tra gli altri, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il corteo si è mosso poco dopo le 9 da piazza Garibaldi, ha raggiunto corso Umberto per poi virare su piazza Municipio e raggiungere la meta finale di piazza del Plebiscito. A guidare il corteo, che quest’anno ha avuto come slogan “Terra mia. Coltura-Cultura”, una gigante bandiera con il simbolo arcobaleno della pace.

Dal palco montato in piazza del Plebiscito, dove sono stati pronunciati i nomi delle 1.055 vittime innocenti della criminalità, è stato letto anche un messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella “Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti si ritroveranno nella manifestazione nazionale a Napoli e nelle altre piazze italiane per ripetere gesti insieme semplici e esemplari. Crescita civile e affermazione dei diritti si affermano con il consolidarsi della partecipazione dei cittadini”.

Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell’associazione “Libera”, ha chiuso la manifestazione con il suo intervento, ricordando “l’antimafia è una parola pericolosa, qualcuno la usa come carta d’identità per presentarsi. Per è una parola da mettere in quarantena permanente. Il nostro impegno è per la vita. Lottare contro la violenza criminale, le ingiustizie, la corruzione, le mafie, vuol dire lottare per dare libertà e dignità alle persone. Lotta alla mafia vuol dire lavoro, cultura, politiche sociali”.

“Scendere per strada e reclamare i propri diritti è sempre importante, la cattiveria delle persone brutte si nutre del silenzio dei buoni se tutti buoni alzassero la voce le persone cattive sarebbero già scomparse da tanto tempo. Se insieme a noi scendono anche le istituzioni a tutti i livelli ancora una volta abbiamo fatto il pieno perché bisogna stare insieme in questa battaglia che è contro le camorre contro le mafie e anche contro questa guerra terribile orribile che si sta scatenando sotto i nostri occhi che vinceremo soltanto insieme” ha commentato, invece, don Maurizio Patriciello, parroco “anti clan” della chiesa del Parco Verde di Caivano, vittima la settimana scorsa di una intimidazione: un rudimentale ordigno fu fatto esplodere da ignori davanti al cancello della sua parrocchia.