Violenza in famiglia a Napoli: 2 arresti

Due casi di violenza in famiglia a Napoli sono stati scoperti dai carabinieri che hanno arrestato due giovani a San Vitaliano e a San Giorgio a Cremano.

I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno arrestato 2 persone per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Due episodi simili verificatisi in altrettanti comuni della provincia partenopea. A San Vitaliano i militari della locale Stazione hanno arrestato un 27enne del posto gia’ noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo ha piu’ volte aggredito la madre. Violenza compiuta per ottenere del denaro per acquistare – con molta probabilita’ – della droga. Il 27enne e’ ora in carcere.

Analogo episodio di genitori che chiedono aiuto ai Carabinieri e’ avvenuto a San Giorgio a Cremano. Qui i militari della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un giovane che – forse anche in questo caso per la droga – pretendeva dei soldi dai genitori aggredendoli con calci e spintoni. I carabinieri intervenuti, con non poche difficolta’, hanno arrestato il giovane ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale.