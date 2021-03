Violenza domestica, chiama la polizia da Milano e salva la madre dalla furia del padre a Napoli

L’episodio di violenza domestica, avvenuto a Napoli per motivi economici, è stato fermato dal figlio della coppia, che, tempestivamente, ha avvisato la Polizia da Milano.

- Advertisement -

Avvisato dalla sorella incinta che stava assistendo all’ennesimo episodio di violenza domestica tra il padre e la madre, da Milano ha chiamato il 113 consentendo così agli agenti del Commissariato Vicaria Mercato di Napoli di mettere fine ai maltrattamenti ai danni della donna, per mano dell’uomo pregiudicato. Il litigio è scoppiato, ancora una volta, davanti ai figli della coppia, due dei cinque, ancora una volta per motivi economici. La famiglia vive una situazione di difficoltà e si sostiene attraverso il reddito di cittadinanza.

Ad assistere all’alterco sono stati la figlia maggiorenne della coppia, in attesa di un figlio, e il fratellino 12enne che, attanagliato dalla paura, si è rifugiato nel soppalco della sua camera da letto, dove è stato trovato dagli agenti. In casa c’era anche il nipote della coppia, un bimbo di 2 anni, figlio della ragazza maggiorenne, che la mamma ha messo al sicuro a casa dei vicini. L’uomo, che ha 51 anni, quando ha visto arrivare la Polizia è andato su tutte le furie, ha dato in escandescenze e si è anche ferito.

Davanti ai poliziotti si è scagliato contro la moglie ritenendola responsabile della telefonata al 113 che invece era arrivata da Milano. Gli agenti sono stati costretti a bloccarlo: è stato arrestato, ancora una volta, per maltrattamenti e adesso è in carcere, a Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.