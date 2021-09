Vincenzo Scancamarra scende in campo per una Napoli unita

Il professore Vincenzo Scancamarra ha deciso di scendere in campo per le prossime elezioni comunali candidandosi con Maresca Sindaco nella lista Noi con l’Italia.

Conosciuto e apprezzato per il suo impegno profuso per la carica di presidente dell’Associazione “L’Era della Stella Polare”, il noto sodalizio Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo e Solidarietà di Promozione Sociale, il professore Vincenzo Scancamarra ha deciso di scendere in campo per le prossime elezioni comunali candidandosi con Maresca Sindaco nella lista Noi con l’Italia.

Per quattro anni funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti in Campania responsabile dell’Unità di controllo dei Comuni inadempienti al dettato normativo sul ciclo dei rifiuti, Scancamarra, attualmente, è a capo di un progetto di cooperazione internazionale di ricerca, medicina, biotecnologie e medicina integrata con Stati Uniti d’America, Europa, Giappone, Australia e Repubblica Popolare Cinese.

Laureato in giurisprudenza ed in possesso di diversi master e corsi di specializzazione, tutti orbitanti attorno al mondo della sicurezza, intelligence, criminologia, tutela dell’ambiente, ecomafie e Cybersecurity, ha deciso di impegnarsi nell’area di centro ma in realtà di centro-destra, in occasione delle prossime elezioni amministrative del comune di Napoli, previste per il 3 e 4 ottobre 2021 con il Partito Noi con l’Italia, di Maurizio Lupi già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La pandemia mondiale che stiamo ancora vivendo con grande disagio– ha dichiarato il professore Scancamarra, attivo da 30 anni nella pubblica amministrazione, Colonnello in riserva dell’Esercito Italiano – impone un altissimo senso di responsabilità e del dovere per un politico. In tale ottica cercherò, con tutte le mie energie e risorse, di esporre con chiarezza e serenità il programma elettorale per il prossimo quinquennio di carica. Il mio primo pensiero, riguarda la nostra responsabilità reale a voler riportare concretamente la Città di Napoli agli Antichi Splendori. Lasciatemi, intanto, ricordare i veri eroi di questa pandemia! Tutti coloro che hanno perso la vita nella nostra città perché vittime della pandemia e tutti i sanitari ed assistenti socio-sanitari che hanno contribuito in maniera determinante al superamento della emergenza mondiale. Il mondo è cambiato e con esso anche le regole di gioco! Noi napoletani però siamo fortunati perchè Napoli è per le sue bellezze naturali, il paesaggio, il clima e l’empatia dei cittadini votata ad essere un paradiso terrestre ammirato da tutto il mondo. Napoli e’ un paradiso terrestre che puo’ vivere benissimo in autonomia attingendo dalle proprie risorse naturali e paesaggistiche ma, soprattutto, può far vivere bene tutti i suoi figli. Con lo sfruttamento delle risorse preziose naturali, le sue bellezze artistiche e architettoniche, il paesaggio, la cultura, i musei, l’arte, le tradizioni, la cucina e la filosofia napoletana si potranno attivare meccanismi di produzione e commercializzazione, attingendo anche dai fondi europei e nazionali, dal credito di imposta e dai fondi societari tali da mettere in moto la macchina del lavoro concretamente!Napoli è ricca di risorse, valori e potenzialità basta solo saper fare, saper far fare…ma voler fare!! In tale ottica, ho avuto modo di conoscere Maurizio Lupi, fondatore del partito Noi con l’Italia, per costituire la cosiddetta quarta gamba della coalizione di centro-destra nonché il Prof. Giampiero Samori, noto economista che vede Napoli terra dominante per il rilancio e la ripresa del Paese”.

“Oggi – ha continuato Scancamarra- Noi con l’Italia è una preziosa realtà di centro, ragion per cui ho deciso, in fede al programma dettato dal Presidente, di scendere in campo al suo fianco e dare il mio modesto contributo per vincere le elezioni nella mia città. Riprendiamoci il sorriso dei nostri figli e dei nostri anziani! Attiviamo percorsi di Buona Politica, passione per la vita pubblica, al servizio del Paese. Queste le nostre parole d’ordine. Questo è Noi con l’Italia. Occorre, quindi, ripartire dal territorio ed essere presente in ogno dove ed in ogni quando a vigilare. A chi mi chiede nel dettaglio il mio programma? lo rispondo: sarò sempre presente a controllare affinché nessuno, con destrezza e malafede, ci inganni ed ostacoli nel percorso di rinascita. Insieme a Voi potrò fare tanto per Napoli ma da solo non vado da nessuna parte! Siamo chiamati ad un impegno per la ricostruzione del Paese e di conseguenza si devono realizzare progetti di ripartenza inclusivi e che eliminino le differenze, inaccettabili, sul territorio. Occorre tanta buona volontà! All’insegna del popolarismo liberale, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare la democrazia dei diritti, vogliamo con forza uscire da una crisi epocale. Oggi, l’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere ma deve essere un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l’Amore per la città di Napoli e per Noi con l’Italia con Catello Maresca Sindaco di Napoli”.