Vincenzo De Lucia conquista il pubblico di Stasera Tutto È Possibile: cosa bolle ora in pentola?

Grande successo per l’attore e imitatore Vincenzo De Lucia come spalla di Stefano De Martino a STEP (dove ha imitato alla perfezione Maria De Filippi, Mara Venier Barbara D’Urso e Mara Maionchi).

Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Mara Venier, Mara Maionchi, sono le quattro signore della TV ospiti dell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile. Ma la verità è un’altra: ad essere state ospiti in realtà, sono state le loro essenze racchiuse nel talento di Vincenzo De Lucia, imitatore rivelazione dell’ultima stagione di “Stasera Tutto è Possibile”, conclusasi martedì 23 marzo dopo otto seguitissime puntate che hanno portato la rete, a programmare una speciale in prima serata dal titolo “Anche Stasera Tutto è Possibile”, che andrà in onda il prossimo lunedì 29 marzo 2021. Nel pomeriggio di martedì, prima che andasse in onda l’ultima puntata del comedy show condotto dal padrone di casa Stefano De Martino, tra i primi a credere nelle indiscusse capacità di De Lucia, l’attore napoletano è stato ospite in collegamento con il programma Detto Fatto. Ad accoglierlo c’erano Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian che, la settimana prima, lo ha eletto come miglior imitatore del momento, nella celeberrima Superclassifica Jon.

Con la conclusione di STEP, Vincenzo approfitterà di questi giorni per studiare il meglio della televisione italiana e per scovare nuove e caratteristiche donne dello spettacolo, da aggiungere alla sua già folta rosa di protagoniste del piccolo schermo. Su quale rete il pubblico avrà modo di scoprirle? Qualcosa bolle in pentola.