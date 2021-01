Il governatore campano Vincenzo De Luca attacca il governo sulle misure anti-contagio e torna sulla questione vaccini: “L’obiettivo è avere 4 milioni e 200mila vaccinati entro fine anno”.

Vincenzo De Luca torna all’attacco del governo sul delicato tema delle misure di contenimento della pandemia. Il presidente della Campania stamattina ha parlato a margine della sua visita all’Ospedale del Mare di Ponticelli per verificare i danni provocati da una maxi voragine che si e’ aperta all’alba in un’area parcheggio riservata alle auto del personale.

Quando gli viene chiesto se e’ d’accordo con il fatto che oggi la Campania si trova in zona gialla, De Luca e’ perentorio: “Sono assolutamente contrario alla linea che sta seguendo il governo nazionale. Bisogna adottare un’unica decisione: una sola misura per tutta Italia, tranne delle zone rosse nelle regioni che hanno un tasso di contagio altissimo. La linea delle mezze misure prolunga all’infinito l’epidemia e manda al manicomio i cittadini e il Paese intero. Sono cose demenziali: se chiedete a me oggi in che zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi – conclude De Luca – un povero cristo di operatore commerciale o un albergatore che deve pensare”.

De Luca si è anche soffermato sul tema dei vaccini in Campania. “Il nostro obiettivo è quello di avere 4 milioni e 200mila vaccinati. Questo significa che se facciamo 20mila al giorno arriviamo a luglio con la prima somministrazione fatta, poi ci servirà la seconda. Parliamo di 8,4 milioni di somministrazioni. È uno sforzo gigantesco” per il quale occorre una organizzazione “rigorosa, straordinaria e senza distrazioni. Se Dio vorrà, e senza incidenti di percorso, mi auguro che possiamo arrivare all’obiettivo entro l’anno facendo 20mila vaccini al giorno”.