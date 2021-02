Vince la paura di non perdere nella prima semifinale tra Calcio Napoli ed Atalanta. Finisce 0-0

Debutto per la difesa a tre. Attacco troppo leggero ed isolato per impensierire una Atalanta che si è fatta preferire per gioco ed occasioni

Si entra nel vivo della stagione per il Calcio Napoli con la semifinale di andata di Coppa Italia contro la temutissima Atalanta.

Dopo giorni di parole e polemiche su tutto e tutti, la parola va al campo.

Gattuso, senza Fabian Ruiz, Mertens ed Osimhen in precaria forma fisica lascia anche il 4-3-3 e si affida ad un insolito 3-4-3, un modulo provato negli ultimi minuti col Parma e, probabilmente, in questi due giorni di allenamento.

Centrocampo affidato a Demme e Bakajoko mentre al centro dell’attacco gioca Lozano con Insigne e Politano sulle fasce.

Gasperini deve fare a meno di Palomino ed Hatoeber. Queste le formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cronaca:

Ci prova Insigne al 6’ : para Gollini in angolo.

Punizione di Muriel che cerca di sorprendere Ospina costretto a deviare in angolo al 10’

Squadre disposte a specchio con nessuna delle due che riesce a trovare spazi nei primi 13 minuti.

Grande occasione per l’Atalanta al 22’: da Muriel a Pessina che si trova quasi solo davanti ad Ospina. Il portiere riesce a parare con la gamba.

Al 28’ bella incursione di Toloi in area. Il tiro del difensore va fuori di poco.

Altra occasione per Muriel che calcia alto al 37’

Anche il Calcio Napoli ha una occasione con Demme che controlla ma schiaccia troppo il pallone. Angolo.

Il primo tempo finisce senza reti. Si fa preferire l’Atalanta che è riuscita a coprire meglio il campo ed a portare più volte al tiro i propri calciatori. Calcio Napoli troppo guardingo: spesso isolatissimi Politano e Lozano. La mancanza di una punta di peso si fa sentire.

Ricomincia l’Atalanta con Muriel che viene anticipato di un soffio da Ospina al 47’.

Ci prova anche Lozano al 50’. Il tiro è centrale

Escono Demme (infortunato per un colpo alla testa) e Politano per Elmas e Petagna al 65’.

Esce anche Insigne per Zielinsky al 67’

Cambia anche Gasperini che fa entrare Ilicic e Pasalic per Pessina e Muriel al 70’

All’81’ ancora un cambio per il Calcio Napoli: esce Lozano per Osimhen.

Ci prova Koulibaly su azione d’angolo ma la palla è alta all’86’.

Prevale la paura in questa prima semifinale: uno 0-0 che è lo specchio più della volontà del Calcio Napoli di non voler prendere gol che dell’Atalanta. Più propositivi i bergamaschi ma due volte l’imprecisione e poi l’impossibilità di poter sfruttare le linee laterali copertissime hanno bloccato l’attacco di Gasperini.

Troppe le assenze nel Calcio Napoli per cercare una tattica offensiva ma tra una settimana ci sarà bisogno di realizzare almeno un gol.

La difesa a tre, in definitiva, calcolando la forza offensiva dell’avversario, si è comportata piuttosto bene. Troppo soli i tre attaccanti per poter incidere: senza una punta di peso e senza un calciatore capace di insinuarsi tra le linee di difesa e centrocampo atalantine, la manovra del Calcio Napoli è sembrata povera di idee e contenuti.

I numeri della partita non mentono: 16 tiri a 9 per l’Atalanta di cui 6 in porta contro appena 2 del Calcio Napoli.