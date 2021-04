Videorubrica Fozzzzza Napoli: Domani la partita contro la Juve diventa un Jolly

Numeri importanti per l’attacco del Calcio Napoli ed in particolare per Insigne. Mertens vicino ad un record che resiste da cento anni. L’incredibile possibilità di puntare la seconda posizione in campionato. Domani la partita contro la Juve diventa un Jolly. Tutto questo e altri approfondimenti nella nostra videorubrica.

La videorubrica “Fozzzzza Napoli” con tutti gli approfondimenti delle partite giocate dal Napoli. Oggi lo spazio editoriale è dedicato alla partita degli azzurri vinta contro il Crotone allo Stadio Maradona che si è conclusa con la vittoria del Napoli con il risultato di 4-3.

E’ possibile inviare vostri commenti in merito alla nostra rubrica al numero di redazione WhatsApp 3770971625.

Tutto questo e altri approfondimenti nella nostra videorubrica