Via Posillipo, in arrivo un nuovo cantiere: sarà ripavimentata coi sampietrini

Cantieri a Napoli: costeranno sette milioni di euro e dureranno un anno i lavori in via Posillipo (nel tratto tra piazza San Luigi e via Santo Strato).

Nuovo cantiere in arrivo nella città di Napoli, per la precisione in via Posillipo, che sarà ripavimentata con i cubetti di porfido, già presenti attualmente, che saranno rimossi, ripuliti e riposizionati uno a uno da operai esperti.

Come riporta “Fanpage”, il parere favorevole della Soprintendenza al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria è arrivato il 3 agosto scorso. I lavori interesseranno il tratto tra piazza San Luigi e via Santo Strato, costeranno 7 milioni di euro e dureranno circa un anno.

Anche i marciapiedi saranno rifatti con i cubetti e inoltre saranno aggiunti gli scivoli per i disabili, senza dimenticare l’installazione di una nuova segnaletica.

Tali interventi sono assolutamente necessari per la sicurezza stradale, visto che tale tratto di strada è in molti punti danneggiato, con ripercussioni anche sul traffico.