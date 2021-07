Via Petrarca, sprofonda pavimento del bar Serpentone: locale chiuso

Cronaca di Napoli: tanta paura in via Petrarca per alcuni cedimenti all’interno dello storico bar Serpentone.

Grande paura in via Petrarca per via dei cedimenti del pavimento all’interno dello storico bar Serpentone, uno dei locali più celebri della città di Napoli, essendo aperto nel quartiere Posillipo dal 1974.

Come riportato da “Il Mattino”, la grande preoccupazione ha portato ad allertare subito i Vigili del fuoco, che hanno imposto la chiusura del locale e il divieto di transito sul marciapiede antistante, ovviamente fino a quando non saranno chiarite le cause dell’accaduto.

Da sottolineare il fatto che i pavimenti del Serpentone erano stati recentemente oggetto di lavori di restyling, ma nell’ultimo weekend erano stati notati lievi avvallamenti.

Foto: pagina Facebook “Caffetteria Serpentone”