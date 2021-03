Venom 2: La Furia di Carnage è stata rinviata a settembre

Cinema. L’uscita del cinecomic Venom 2: La Furia di Carnage è stata nuovamente rinviata: uscirà nelle sale il prossimo 17 settembre.

Nuovi problemi per Venom 2: La Furia di Carnage. L’uscita del sequel, nelle sale, del primo cinecomic con Tom Hardy come protagonista è stato rinviato, infatti, dal 25 giugno al 17 settembre.

L’annuncio arriva dalla Sony che ha deciso di puntare forte sul film dato che, il primo capitolo uscito ormai 3 anni fa, ha incassato oltre 850 milioni di dollari in tutto il mondo. A supporto di questa ipotesi c’è da dire che il film è dotato anche di 3D e supporto Imax.

La decisione arriva dopo quella di Universal di spostare Fast and Furious 9 dal weekend del Memorial Day, 31 maggio, ad una finestra estiva non meglio specificata. Per non entrare in competizione con quel film Sony ha quindi deciso di spostarlo.

Ricordiamo anche che in America in questi giorni stanno riaprendo i cinema, a capienza ridotta naturalmente, compresi quelli dei mercati più importanti come Los Angeles e New York.

L.A. in particolare questa settimana ha visto i primi cinema riaprirealla capacità del 25%. Spostato anche The Man From Toronto, che era il film che deteneva in precedenza lo slot del 17 Settembre, a data da destinarsi.

Venom 2: La Furia di Carnage è diretto da Andy Serkis e vede nuovamente Tom Hardy nei panni del protagonista. Fanno parte del cast anche Michelle Williams e Woody Harrelson, che sarà il villain principale, Carnage.