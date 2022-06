Vela: 27 nodi di raffica hanno accolto la classe Este24 nel Golfo di Salerno

Nulla di fatto per la prima giornata del Campionato Italiano Este24 di vela: si attenderà la giornata di oggi per dare il via alle regate.

Salerno regala troppo vento per la prima giornata di regata del Campionato Italiano Este24, oltre 27 nodi di raffica che non hanno consentito lo svolgimento delle prove della giornata di ieri. La buona volontà dei componenti del comitato di regata e la voglia di regatare dei 21 equipaggi non è bastata per dare il via al primo giorno della competizione nazionale.

Non si sono verificate le condizioni stabili e adeguate allo svolgimento delle regate sino all’orario limite per poter dare inizio alla partenza. L’appuntamento è per oggi, sabato 11 giugno, con la seconda giornata del Campionato Italiano Este24 con oltre 100 atleti che non vedono l’ora di affrontarsi per mare e contendersi il titolo tricolore.

Le 21 imbarcazioni Este24 che sono pronte a spiegare le vele di questa tre giorni sono: Milù IV, Esterina, Spritz, Bellavita, Est est este, Il Carrozzone, Veleste, Largo Preneste 24, Ricca D’Este 37, Frog, La Poderosa Planet Power, Chest’è, Ricca D’Este 27, Est’è Mia, La Poderosa 2.0, Zio Fester, Sestelemento, Ricca D’Esteban, Mary Poppins, Supersilvietta e Picchia.

“Ieri è stata una giornata di attesa, la voglia degli equipaggi di scendere in acqua era tanta e fino all’ultimo ci abbiamo sperato ma il vento non è stato clemente, domani speriamo in condizioni migliori. Il Campionato Italiano è una tappa importante per la nostra Classe – dice Paolo Brinati Segretario della Classe Este24 – siamo contenti di essere a Salerno, prima volta in questa città, che ha regalato una grande accoglienza grazie al Club Velico Salernitano e uno splendido Golfo, torneremo sicuramente per altre tappe. Siamo una Classe in controtendenza, crescono i numeri delle imbarcazioni e riusciamo a fare sempre regate oltre le 20 barche partecipanti”.