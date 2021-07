Vaccino anti Covid 19 a Napoli, prime dosi Pfizer senza prenotazione: ecco dove farlo

Vaccino anti Covid 19: ecco i distretti della Asl Napoli 1 dove recarsi per la somministrazione della prima dose di Pfizer (senza prenotazione).

La Asl Napoli 1 Centro ha ampliato la distribuzione dei vaccini e la creazione di centri vaccinali nei distretti sanitari nei diversi quartieri della città, in cui i tutti i cittadini over 12 (compresi stranieri e immigrati) possono presentarsi senza prenotazione per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid 19 di Pfizer.

L’Azienda sanitaria ricorda che in tutti questi distretti vengono somministrate prime dosi Pfizer con seconda dose a 21 giorni. Sarà possibile presentarsi dal lunedì al venerdì (dalle ore 9 alle 18).

Asl Napoli 1: l’elenco dei distratti sanitari in cui ricevere il vaccino anti Covid 19 Pfizer senza prenotazione

DS 24 (CHIAIA, POSILLIPO, S.FERDINANDO): presidio Corso Vittorio Emanuele n. 691;

DS 25 (BAGNOLI, FUORIGROTTA): Via Davide Winspeare n. 67;

DS 26 (PIANURA, SOCCAVO): Via Scherillo n. 12;

DS 27 (VOMERO, ARENELLA): Via San Gennaro Antignano n. 2 e Via Mario Fiore n. 6;

DS 28 (SCAMPIA, PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO): Viale della Resistenza n. 25;

DS 29 (COLLI AMINEI, S. CARLO, STELLA): Via San Gennaro dei Poveri n. 25;

DS 30 (MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO A PATIERNO); Viale 4 Aprile n.50;

DS 31 (AVVOCATA, MONTECALVARIO, PENDINO, MERCATO, PORTO, S.GIUSEPPE): Via Egiziaca a Forcella n. 18, presso P.T. SS. Annunziata;

DS 32 (BARRA, S.GIOVANNI, PONTICELLI): Via Bernardo Quaranta n. 2B;

DS 33 (VICARIA, S.LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE): Via Acquaviva n. 64.