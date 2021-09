Vaccino e Green Pass: le regole per incontri con le Escort

Italiani più sicuri grazie al vaccino. I dati riportano un calo nella frequenza di incontri con le Escort. Vediamo cosa cambia nel sesso a pagamento.

In Italia l’87,9% della popolazione è stato vaccinato. Tra loro ci sono anche le escort e i loro clienti, che tra vaccinazione e Green Pass si sono adattati all’attuale situazione anche durante gli incontri.

Sesso a pagamento sì, ma con Green Pass. Sicuramente, quello che la maggior parte degli utilizzatori del sesso a pagamento sta cercando è una garanzia di sicurezza. Da un sondaggio condotto nei primi dieci giorni di settembre tra gli utenti di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, emerge come i clienti delle escort si siano adattati alla situazione.

Vaccino e Green Pass: cosa cambia per il sesso a pagamento?

Dal sondaggio risulta che i clienti delle escort non rinunciano agli incontri, ma cercano il più possibile di tutelarsi. Infatti, alla domanda Rispetto a prima del Covid-19, a cosa poni più attenzione ora? Risulta che avere più informazioni possibili da altri (37%) o trovare foto credibili e veritiere (30%) siano le cose più importanti.

Questa tendenza è confermata anche dalla quantità di recensioni che vengono scritte e consultate. Ogni giorno su Escort Advisor si trovano in media 20.000 escort con recensioni, attive nella propria città e recensite dagli utenti. Circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia ha almeno una recensione su Escort Advisor, in alcune province anche il 90%.

I dati

Alla domanda: Adesso cosa mi fa sentire sicuro durante un incontro con una escort? Fare il vaccino (31%) è la risposta più diffusa, seguita da leggere prima informazioni di altri come le recensioni (29%) e frequentare solo escort vaccinate (20%). Anche indossare (7%) e fare indossare la mascherina durante gli incontri (3%), con la preferenza verso servizi e posizioni più sicure (9%) rendono gli incontri più protetti. Il 44% dei partecipanti al sondaggio ha anche dichiarato che pone meno attenzione al prezzo delle prestazioni in favore della qualità.

Inoltre, il 30% chiede sempre alla escort il Green Pass o se è vaccinata, il 29% lo chiede solo se non la conosce, mentre il 42% dichiara che le escort a volte chiedono il Green Pass al cliente.

Molte escort hanno iniziato a segnalare sui loro profili il possesso del Green Pass o l’avvenuta vaccinazione per tranquillizzare i propri clienti.

Ad esempio si legge sul profilo Escort Advisor di Arianna di Bologna: Solo clienti con green pass. Sono vaccinata grazie al mio lavoro principale, attestabile attraverso il fse. Così anche Victoria di Verona: Benvenuto. Mi chiamo Victoria, sono una donna elegante, socievole con buon gusto e personalità. Vaccinata contro il covid per passare i nostri momenti di puro relax e Samantha di Parma: Sottoposta al vaccino ho il green pass, mi presento!

Carlotta di Vicenza, invece specifica sul suo profilo di Escort Advisor: Disinfetto con prodotti medico sanitari! Con la situazione covid 19 farò un massimo di tre persone al giorno visto che tra ogni seduta dovrà sterilizzare e disinfettare tutte le superfici e pavimenti e questo porta via minimo 30 min tra un appuntamento e l’altro! Ho comprato la macchinetta all’ozono x sanificare la casa! Ogni settima effettuo il tampone!

“Le persone in questo momento di incertezza vogliono più informazioni prima di chiamare una escort, per cui un profilo curato, aggiornato e con recensioni sta avendo più successo di un annuncio di poche righe senza garanzie” – commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor.

Anche la frequenza degli incontri è cambiata. Coloro che incontrano le escort 1-3 volte l’anno, prima del Covid erano il 21%, mentre oggi sono il 32%. Tendenza simile per gli utenti che cercano appuntamenti 4-6 volte l’anno dal 18% al 20%. Sono diminuiti, invece, gli utenti che incontrano le escort più volte al mese scendendo dal 25% pre covid al 17% di oggi. Così come sono calati gli incontri più frequenti, cioè una volta alla settimana (dal 6% al 4%) e più volte a settimana (dal 3% al 2%).

Fonte Dati:

EA Insights – Osservatorio sulla prostituzione online di Escort Advisor