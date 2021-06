Vaccino anti Covid 19 senza prenotazione: camper Asl Napoli 1 a Porta Capuana dal 2 al 4 luglio

Vaccino anti Covid 19 a Napoli: il camper dell’Asl Napoli 1 farà tappa a Porta Capuana da venerdì 2 a domenica 4 luglio. I residenti a Napoli potranno vaccinarsi senza prenotazione: l’iniziativa sarà replicata in ogni quartiere.

Vista la scarsa adesione agli ultimi open day, l’obiettivo della Asl Napoli 1 è a questo punto incentivare la campagna di vaccinazione anti Covid 19 verso coloro che non si sono ancora vaccinati.

Per farlo, sarà molto importante il contributo del camper della Asl Napoli 1, che girerà nei vari quartieri per vaccinare coloro che non lo hanno ancora fatto: non sarà necessaria la prenotazione.

L’unità mobile della Asl Napoli 1 sarà ad esempio a Porta Capuana nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio (in via Giuseppe Leonardo Albanese dalle 9 alle 20). Le somministrazioni saranno aperte ai residenti nel Comune di Napoli tra i 12 e gli 80 anni.

Come riportato da “Fanpage”, il camper si sposterà poi di quartiere in quartiere, partendo dalle zone dove la percentuale di vaccinazioni è più bassa: a Napoli appena il 60% dei residenti si è vaccinato almeno con la prima dose.