Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: orari di hub e Asl fino al 27 febbraio

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: ecco gli orari fino a domenica 27 gennaio presso gli hub vaccinali e i distretti sanitari di base.

La Asl Napoli 1 ha reso noti gli orari fino a domenica 27 febbraio degli hub vaccinali e dei Distretti Sanitari di Base per la somministrazione del vaccino anti Covid 19. Ecco tutti i dettagli per quanto riguarda gli hub Mostra d’Oltremare e Capodimonte, oltre che per il centro vaccinale di Capri e tutti quelli presenti presso i DSB nei quartieri di Napoli.

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: gli orari dell’hub Mostra d’Oltremare fino al 27 febbraio

Dai 12 e fino a over 80:

Martedì 22 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Mercoledì 23 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 13,00;

Giovedì 24 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Venerdì 25 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Sabato 26 febbraio: non attiva;

Domenica 27 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

Esclusivamente fascia età 5 – 11 anni:

Mercoledì 23 febbraio: dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

Sabato 26 febbraio: dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: gli orari dell’hub Capodimonte fino al 27 febbraio

Dai 12 e fino a over 80:

Martedì 22 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Mercoledì 23 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Giovedì 24 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Venerdì 25 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Sabato 26 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00;

Domenica 27 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: gli orari del Centro Vaccinale Isola di Capri

Dai 12 e fino a over 80: Giovedì 24 febbraio: dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Esclusivamente fascia età 5 – 11 anni: Giovedì 24 febbraio: dalle ore 13,30 alle ore 16,30.

Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: orari Distretti sanitari di Base fino al 27 febbraio

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,30, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e, riguardo la fascia 5-11 anni, il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 presso:

DSb n°24 Chiaia / San Ferdinando / Posillipo (corso Vittorio Emanuele n°691 e Loreto Crispi Via M. Schipa n°9 – dal lunedì al venerdì ore 15.00 – 18.00);

DSb n°25 Bagnoli / Fuorigrotta (via Davide Winspeare n°67);

DSb n°26 Pianura / Soccavo (via Scherillo n°12);

DSb n°27 Arenella / Vomero (via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°69);

DSb n°28 Chiaiano / Piscinola / Marianella (via della Resistenza n°25);

DSb n°29 Stella / San Carlo all’Arena (via San Gennaro dei Poveri n°25 e via Scudillo a Pietravalle n°24/26);

DSb n°30 Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno (viale IV aprile n°50 e via Valente 31);

DSb n°31 Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino (via Egiziaca a Forcella n°18);

DSb n°32 Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio (via Bernardo Quaranta n°2B e– via P. Ammendola n°1);

DSb n°33 San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale (via Acquaviva n°64 e vico Dattero alla Maddalena n°2 ).

Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, è possibile la somministrazione anche presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale e presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in giornate da concordare con i singoli Dirigenti scolastici.