Vaccino anti Covid 19 a Napoli: oggi è aperto solo l’hub Mostra d’Oltremare per seconde dosi AstraZeneca

Vaccino anti Covid 19 a Napoli: la carenza di dosi costringe alla chiusura per oggi, lunedì 24 maggio, gli hub Stazione Marittima, Museo Madre, Capodimonte e Capodichino. Ok la “Notte bianca dei vaccini” alla Mostra d’Oltremare e a Capodichino.

- Advertisement -

Come già avvenuto in questo mese di maggio, si registrano nuovamente carenze nelle forniture di vaccino anti Covid 19 a Napoli. Tali carenze, come segnalato dalla Asl Napoli 1 Centro in una nota, costringono alla chiusura per la giornata di oggi, lunedì 24 maggio, degli hub vaccinali Stazione Marittima, Museo Madre, Capodimonte e Capodichino.

Oggi sarà dunque operativo il solo Centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, dove verranno somministrate le seconde dosi di AstraZeneca. Le persone che dovevano essere vaccinate oggi sono state avvertite dall’Azienda Sanitaria con un sms, informando loro di restare in attesa di una nuova convocazione che avverrà con un altro sms al numero indicato al momento della prenotazione. Sempre per oggi è in consegna una fornitura straordinaria di vaccini Pfizer e Moderna rispetto a quanto già previsto per il prossimo mercoledì. Al di là dell’attività dei Medici di Medicina Generale e delle USCA per i pazienti non deambulanti, attività che resteranno invariate nella programmazione, a partire da domani, martedì 25 maggio, riprenderà l’attività in tutti i centri vaccinali dell’ASL Napoli 1 Centro.

Da registrare, inoltre, un buon successo per la “Notte bianca dei vaccini” per gli over 30, tenutasi nella notte tra le ore 21 di sabato 22 e le 7 di domenica 23 maggio.

Alla Mostra d’Oltremare (con somministrazione di Johnson & Johnson), su 3.674 prenotati sono state somministrate 3.840 dosi (95,68%). All’hangar Atitech Capodichino (con somministrazione di AstraZeneca) su 4.021 prenotati sono state somministrate 2.800 dosi (69,63%).