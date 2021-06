Vaccini nelle farmacie a Napoli, partenza lenta per problemi di accesso alla piattaforma

Partenza lenta per i vaccini nelle farmacie a Napoli a causa di alcuni problemi di accesso alla piattaforma o per l’assenza di dosi.

Partenza lenta questa mattina per i vaccini nelle farmacie a Napoli. Sono scattate subito le somministrazioni nelle dieci farmacie che avevano partecipato alla domenica dimostrativa, mentre la stragrande maggioranza degli esercizi non ha ancora ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma Soresa oppure non hanno ricevuto ancora i vaccini.

“La macchina organizzativa – spiega Patrizia Florio della farmacia in Piazza Leonardo – di ordine e sindacato è stata impeccabile. Stamattina dovevamo partire ma ci sono difficoltà sulla piattaforma online. Ho ricevuto i vaccini ma non posso accedere per registrare i pazienti o registrare la vaccinazione di chi ha già fatto l’adesione. Temevo che ci sarebbero state difficoltà e infatti non ho preso appuntamenti stamattina, chiamerò i pazienti appena si sblocca tutto”. Stesse difficoltà per la gran parte delle altre farmacie cittadine.