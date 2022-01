Vaccini, finte somministrazioni all’hub di Napoli per 150 euro: 2 arresti

Nei guai un infermiere addetto alle vaccinazioni presso un hub vaccinale napoletano, e un operatore socio-sanitario che reclutava le persone interessate alla finta inoculazione dei vaccini.

Simulava la somministrazione dei vaccini anti Covid in cambio di 150 euro. Nei guai è finito un infermiere addetto alle vaccinazioni presso un hub vaccinale napoletano, e un operatore socio-sanitario che reclutava le persone interessate alla finta inoculazione; oltre una trentina i soggetti finora individuati. Entrambi gli indagati sono dipendenti dell’Asl Napoli 1.

I militari del Nas di Napoli al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Sezione Seconda della Procura della Repubblica di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di divieto di espatrio. Gli indagati dovranno rispondere dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che quattordici dei oltre trenta soggetti coinvolti, cui sarebbe stato falsamente somministrato il vaccino, risultano appartenere a categorie di lavoratori per le quali è previsto l’obbligo di vaccinazione. Le dosi di vaccino sarebbero state disperse in un batuffolo di ovatta, utilizzato per simulare l’inoculazione.