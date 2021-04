Vaccini, De Luca: “In Campania non procederemo per fasce d’età”

Il governatore Vincenzo De Luca conferma come la Campania non seguirà la strategia nazionale sui vaccini: “L’ho già comunicato al commissario Figliuolo”.

- Advertisement -

“Ho finito di parlare mezz’ora fa con il commissario Figliuolo e gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’eta'”. Vincenzo De Luca fa sul serio e la Campania non seguira’ la strategia nazionale. Il Presidente della Regione lo aveva anticipato gia’ venerdi’ scorso durante il suo consueto appuntamento social, lo ribadisce oggi a margine di una sua visita a Benevento in occasione dell’inaugurazione di “Spazio Lavoro” nella sede locale di Confindustria.

“Dedicheremo – spiega il governatore – la struttura pubblica a curare i fragili e gli anziani, ma procederemo su due piani e lavoreremo anche sui settori economici. Questo perche’ se decidiamo di andare avanti solo con le fasce d’eta’ quando avremo finito l’economia italiana sara’ morta” conclude De Luca.