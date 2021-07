Vaccini, Ciro Verdoliva (Asl Napoli 1): “Con medici e farmacie andiamo da chi non si è prenotato”

Covid 19: Ciro Verdoliva (DG Asl Napoli 1 Centro) annuncia il coinvolgimento di medici di base e farmacie per vaccinare quelle persone che non si sono ancora prenotate in piattaforma.

“Il momento degli hub vaccinali per le prime dosi è passato e stiamo rimodulando con l’attuale scenario la nostra offerta di servizio, più capillare con i medici di base e con le farmacie. Abbiamo fornito migliaia di dosi e ci aspettiamo un ritorno uguale. Stiamo andando noi verso le persone”. Lo ha detto il Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.

Poi ha aggiunto: “I numeri non sono più quelli che esigeva un’organizzazione molto spinta e con percorso di prenotazione. Oggi parliamo di alcune migliaia distribuite su diversi punti e lo stiamo facendo con open day che riguardano la seconda dose permettendo così il green pass”.

Sulle cause dell’assenza di prenotazioni per la prima dose Verdoliva ha spiegato: “Ho chiesto ai miei direttori di distretto e ai farmacisti di informarsi per capire questa mancanza di adesioni. Stiamo analizzando i motivi più disparati e avere un punto più vicino casa e operatori con cui si dialoga in modo continuo, permette di vaccinarsi con più facilità. Sugli open day siamo andati benissimo, sono esauriti i 3500 della stazione marittima”.

Infine, il dirigente sanitario ha concluso: “Oggi che abbiamo poche prime somministrazioni ci stiamo dedicando alle seconde dosi che consentono di arrivare al green pass. Chi è vaccinato se si contagia con la variante non ha sintomi gravi. Chiedo di continuare a mantenere alto il livello di igiene, indossare la mascherina e vaccinarsi. Stiamo iniziando a riprendere le attività e non vogliamo fare di nuovo un passo indietro, bisogna vivere con rispetto verso se stessi e gli altri”.